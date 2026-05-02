ΙΣΛ: Συχνοί τραυματισμοί παιδιών και εφήβων κατά την κίνηση με δίτροχα-Οι ευθύνες γονιών και πολιτείας

Τα ατυχήματα παιδιών με ηλεκτρικά πατίνια έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, με τα στοιχεία να δείχνουν ανησυχητική αύξηση των περιστατικών τα τελευταία χρόνια.

Με αφορμή την τραγωδία στην Ηλεία, όπου ένα 13χρονο παιδί έχασε την ζωή του και την δημόσια επισήμανση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, ορθοπαιδικού, Δ/ντή Ορθοπαιδικής κλινικής ΓΝΛ, σχετικά με τους τραυματισμούς παιδιών και εφήβων κατά την χρήση δίτροχων, αλλά και τις ευθύνες γονιών και πολιτείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει:

“Τα τροχαία ατυχήματα με δίτροχα (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα) σε παιδιά και εφήβους αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, από την άλλη μεριά όμως αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σ’ αυτές τις ηλικίες λόγω της ευκολίας μετακίνησης και της αίσθησης ελευθερίας που προσφέρουν. Ωστόσο, η χρήση τους ενέχει σοβαρούς κινδύνους, ειδικά όταν δεν τηρούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας.

Η κύρια αιτία θανάτου σε αυτές τις ηλικίες αποτελούν τα πάσης φύσεως ατυχήματα με προεξάρχοντα τα τροχαία. Πάνω από το 30% των σοβαρών τραυματισμών παιδιών σε τροχαία αφορούν δίτροχα ενώ οι έφηβοι ηλικίας 15–19 ετών παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη τραυματισμών από μοτοσυκλέτες. Η έλλειψη κράνους αυξάνει τον κίνδυνο θανάσιμου τραυματισμού κατά 40–70%.

Οι κύριες αιτίες ατυχημάτων είναι η μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (κράνος, επιγονατίδες κ.ά.), η υπερβολική ταχύτητα ή η επικίνδυνη οδήγηση, η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων κυκλοφοριακής αγωγής, η χρήση, κατά την οδήγηση, κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών, η οδήγηση σε ακατάλληλους και επικίνδυνους δρόμους αλλά και η κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου, σε πλατείες και πεζόδρομους.

Σοβαρές επιπτώσεις του είδους αυτών των ατυχημάτων αποτελούν οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα κατάγματα ενώ σημαντικές είναι οι ψυχολογικές συνέπειες, ο φόβος, το τραύμα και το άγχος. Παράλληλες βέβαια είναι και οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιπτώσεις, οι νοσηλείες, οι απουσίες από το σχολείο και τα έξοδα αποκατάστασης.

Όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας σε αυτά περιλαμβάνονται η υποχρεωτική χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού, η εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας από μικρή ηλικία (σε σχολεία και οικογένεια), η απαγόρευση οδήγησης μηχανοκίνητων δίτροχων κάτω από τη νόμιμη ηλικία, η κατασκευή ειδικών διαδρομών για ποδήλατα και πατίνια και ο γονικός έλεγχος και η παρακολούθηση.

Τα τροχαία ατυχήματα με δίτροχα σε παιδιά και εφήβους είναι συχνά αλλά προλαμβάνονται. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από γονείς, σχολεία και πολιτεία για την καλλιέργεια σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και για την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.”