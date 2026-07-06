ΙΣΛ: Το επεισόδιο στο Καστελόριζο, η απαξίωση των νέων γιατρών, και η αδυναμία στελέχωσης της νησιωτικής Ελλάδας

Σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

Το πρόσφατο, πρωτοφανές περιστατικό της σύλληψης αγροτικού γιιατρού στο ακριτικό Καστελόριζο αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα της απαξίωσης, της θεσμικής εγκατάλειψης και της έλλειψης σεβασμού με την οποία το κράτος και οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τους νέους γιατρούς της χώρας.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο γιατρό, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η εικόνα ενός νέου επιστήμονα να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα επειδή ανέδειξε τα προβλήματα του συστήματος, προκαλεί οργή, ντροπή και βαθύ προβληματισμό για το πώς οραματιζόμαστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη «παρεξήγηση» ή μια τοπική διαμάχη. Είναι το σύμπτωμα μιας χρόνιας, βαθιάς παθογένειας που αφορά τη στελέχωση των άγονων, νησιωτικών και ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας.

Τα οικονομικά, επιστημονικά και βαθμολογικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες γραμμές παραμένουν ανεπαρκή. Οι πενιχρές αμοιβές των αγροτικών γιατρών εξανεμίζονται από το δυσβάσταχτο κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές.

Οι γιατροί στα νησιά καλούνται συχνά να λειτουργούν χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς επιστημονική υποστήριξη και σε καθεστώς διαρκούς ανασφάλειας, με αποτέλεσμα το κύμα παραιτήσεων να διογκώνεται.

Αντί οι τοπικοί φορείς να αγκαλιάζουν και να προστατεύουν τους λειτουργούς της υγείας που κρατούν όρθια τα νησιά μας, επιλέγουν τον δρόμο των μηνύσεων, του εκφοβισμού και της εξόντωσης. Είναι αδιανόητο να απαντάται η έκκληση για βοήθεια με αστυνομική βία. Οφείλουν να κατανοήσουν ότι η παρουσία ενός γιατρού σε ένα ακριτικό νησί είναι ζήτημα επιβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Είναι απαράδεκτο το κράτος και οι Δήμοι να απαιτούν από νέους γιατρούς να προσφέρουν υπηρεσίες αιχμής, την ώρα που τους παρέχουν καταλύματα με σοβαρά προβλήματα υποδομών, αναγκάζοντάς τους να ζουν υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί καμία προσπάθεια τρομοκράτησης ή στοχοποίησης των γιατρών. Απαιτούμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτεία:

-Γενναία αναμόρφωση του πλαισίου κινήτρων με διπλασιασμό καθαρών αποδοχών, φορολογικές ελαφρύνσεις, ταχεία βαθμολογική εξέλιξη, μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ

-Θωράκιση των γιατρών από αυθαιρεσίες και επιθετικές συμπεριφορές, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του αγροτικού γιατρού και την αντικατάσταση του από ένα δίκτυο ειδικευμένων γιατρών που θα υπηρετούν στις άγονες και νησιωτικές περιοχές με αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Αν η Πολιτεία συνεχίσει να εθελοτυφλεί και να απαντά με καταστολή στις κραυγές αγωνίας των γιατρών, η πλήρης ερήμωση των νησιών μας από υγειονομικό προσωπικό θα είναι αναπόφευκτη, με ολέθριες συνέπειες για τους νησιώτες μας και τον εθνικό μας ιστό.

Εργαζόμαστε για την Αξιοπρέπεια – Αντιστεκόμαστε στην Απαξίωση των Υγειονομικών.

Επενδύουμε στους Νέους Γιατρούς – Επενδύουμε στο Μέλλον της Χώρας!