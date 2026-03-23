Ιστορική ημέρα για τη Λάρισα – Ξεκινά σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στη Λάρισα ξεκινά σήμερα η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ένα δικαστικό ορόσημο για την ελληνική κοινωνία, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η διαδικασία διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο συγκρότημα «Γαιόπολις», η οποία έχει μετατραπεί σε αυστηρά ελεγχόμενο χώρο με ισχυρή αστυνομική παρουσία και περιφράξεις.

Η προσέλευση όλων των εμπλεκομένων γίνεται με καθορισμένες διαδρομές και ξεχωριστές εισόδους:

οι δικαστικοί λειτουργοί από ειδική είσοδο στο πίσω μέρος,

οι δικηγόροι και τα άτομα με αναπηρία από πλευρική είσοδο,

συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, μάρτυρες, δημοσιογράφοι και πολίτες από την κεντρική είσοδο.

Στον χώρο έχουν εγκατασταθεί ειδικά κοντέινερ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ΜΜΕ, ενώ παρόν είναι και κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή πρώτων βοηθειών, εφόσον απαιτηθεί.

Η δίκη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή περίπου 200 δικηγόρων και 350 μαρτύρων, αλλά και δεκάδων δημοσιογράφων από όλη τη χώρα, ενώ έντονη είναι και η παρουσία συγγενών των θυμάτων σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης.

Το ποινικό σκέλος: 36 κατηγορούμενοι και βαριές κατηγορίες

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κάθονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, προερχόμενοι από διαφορετικά επίπεδα ευθύνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

ο σταθμάρχης Λάρισας της μοιραίας βραδιάς και συνάδελφοί του,

στελέχη του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ,

υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών,

στελέχη της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Το κατηγορητήριο, που εκτείνεται σε 1.267 σελίδες, περιλαμβάνει πέντε βασικές κατηγορίες, με την πλειονότητά τους να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Κεντρική κατηγορία για 33 από τους κατηγορουμένους είναι η επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν –κατά περίπτωση– πλημμεληματικές κατηγορίες όπως:

ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή,

βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια,

παράβαση καθήκοντος.

Η πρώτη ημέρα της διαδικασίας περιλαμβάνει την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων και την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, ενώ η δίκη αναμένεται μακρά, λόγω του όγκου της δικογραφίας και του μεγάλου αριθμού μαρτύρων.

