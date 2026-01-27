Ισχυρό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον για την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη Ποταμού

Ιδιαίτερα έντονο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον του αρχιτεκτονικού κόσμου για την Ανάπλαση της Παρόχθιας Ζώνης του Ελασσονίτη Ποταμού, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων που προκήρυξε ο Δήμος Ελασσόνας.

Συνολικά κατατέθηκαν δεκαέξι (16) ολοκληρωμένες συμμετοχές, οι οποίες έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον για ένα έργο υψηλής αναπτυξιακής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Η ανταπόκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο διαγωνισμός προσέλκυσε αρχιτεκτονικά γραφεία, νέους μελετητές και δημιουργικές ομάδες από όλη τη χώρα, που κατέθεσαν σύγχρονες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού — ενός φυσικού άξονα που συνδέει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή της Ελασσόνας.

Το έργο αφορά την ανάπλαση της περιοχής από το ιστορικό Πέτρινο Γεφύρι έως την πεδινή ζώνη, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ποιοτικού δημόσιου χώρου κίνησης, συνάθροισης και αναψυχής. Παράλληλα, επιδιώκεται η επανασύνδεση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου της πόλης με τη συνοικία του Βαροσίου και τους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους της περιοχής, όπως το παλαιό πέτρινο γεφύρι, το οθωμανικό τζαμί, το Ειρηνοδικείο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου, καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Ελασσόνας, ενώ προβλέπεται η απονομή τριών χρηματικών βραβείων συνολικής αξίας 32.012,00 ευρώ.

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το αστικό και φυσικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία του αρχιτεκτονικού κόσμου, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.