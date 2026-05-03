Ισχυρό brand name “χτίζει” ο Δήμος Λαρισαίων – Στον διεθνή χάρτη με Ιπποκράτη και ΔΕΗ Τour of Hellas

Δύο εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα την ερχόμενη εβδομάδα, τοποθετούν τη Λάρισα στο επίκεντρο του διεθνή και πανελλαδικού χάρτη εκδηλώσεων, με τον Δήμο Λαρισαίων να “επενδύει” σε ισχυρά «αφηγήματα» για την πόλη.

Με αιχμή του δόρατος το δίπτυχο «Υγεία» και «Άθληση», την ερχόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου, η Λάρισα υποδέχεται δύο υπερτοπικής εμβέλειας διοργανώσεις, τον ΔΕΗ Tour of Hellas, αλλά και το πανόραμα εκδηλώσεων «Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά», με επίκεντρο το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο και πλήθος δράσεων που ενεργοποιούν όλη την πόλη και ελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

«Κλειδί» για τη δημιουργία και ενίσχυση του προορισμού «Λάρισα» είναι η συνεργασία και οι συνέργειες του Δήμου Λαρισαίων, με το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Cycling Greece, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και ένα ευρύ σύνολο επιστημονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της πόλης, που συμπράττουν και συνεργούν για την επιτυχία των εγχειρημάτων αυτών.

«Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά»

«Ο Δήμος Λαρισαίων επενδύει με συνέπεια και σχέδιο σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο αφήγημα για την πόλη: “Ιπποκράτης. Ζώντας την κληρονομιά”.

Για εμάς στη Λάρισα, η σχέση με τον Ιπποκράτη ξεπερνά τους συμβολισμούς και γίνεται στρατηγική επιλογή. Είναι η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε την ταυτότητα της πόλης μας τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας το στίγμα για την εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση, που φέρνει στο επίκεντρο τον Ιπποκράτη, τον Ιπποκράτειο Τόπο, αλλά και ένα κρίσιμο ζήτημα υγείας, την παχυσαρκία.

Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στις 7, 8 και 9 Μαΐου, με κομβικό σημείο αναφοράς το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής, γεφυρώνει την κλινική έρευνα αιχμής με την κοινωνική ευθύνη. Οι εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται στις εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των δράσεων «Ιπποκράτης, ζώντας την κληρονομιά», ενισχύοντας τον κοινό στόχο για την ανάδειξη της ιπποκρατικής σκέψης.

Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στο συγκρότημα Βιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτίριο «Κατσίγρα» στην πλατεία Ταχυδρομείου, Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος στο Αλκαζάρ και Δημοτικό Ωδείο είναι οι χώροι που έχουν επιλεγεί, ενώ για τη διοργάνωση «Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά» συμπράττουν οι: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Ιατρική Σχολή ΠΘ, Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας «Ο Ιπποκράτης», 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Σύλλογος «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, διεθνής προορισμός

Η Λάρισα κινείται στους ρυθμούς του ΔΕΗ Tour of Hellas, στην τελική ευθεία για την υποδοχή του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2026 και τον τερματισμό του 2ου Ετάπ, που θα γίνει στην καρδιά της πόλης, την Κεντρική πλατεία (Δημάρχου Σάπκα).

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αναδείξουμε τη Λάρισα ως διεθνή προορισμό για τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, για την ποδηλατική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Η Λάρισα αγαπά το ποδήλατο. Διαθέτει ένα από τα πιο μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδρόμων, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία διαρκώς αυξάνονται και βελτιώνονται, δίνοντας «ανάσα» στην καθημερινότητά μας. Η φιλοξενία του ΔΕΗ-Tour of Hellas 2026, για μας, δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, είναι μια γιορτή για όλη την πόλη», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τις επικείμενες εκδηλώσεις, την ερχόμενη Πέμπτη.

Την περασμένη Τετάρτη, εκατοντάδες μαθητές βρέθηκαν στο προαύλιο του Μύλου, συμμετέχοντας και απολαμβάνοντας μια τεράστια πίστα δεξιοτεχνίας HERO, όπου δοκίμασαν τις δεξιότητές τους, σε μια ακόμη πρόδρομη εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων. Μαζί και το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ».

Μια μεγάλη γιορτή για την πόλη

Ο φετινός Αγώνας θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή 20 ομάδων και 120 αθλητών, φέρνοντας ξανά την Ελλάδα -και τη Λάρισα- στο επίκεντρο της διεθνούς ποδηλασίας. Η διοργάνωση αποκτά φέτος ακόμη ισχυρότερο αποτύπωμα προβολής, καθώς, πέρα από τη ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sports και το ERTFLIX, προβλέπεται διεθνής live κάλυψη από 25 διεθνή ΜΜΕ, μεταφέροντας εικόνες της Θεσσαλίας, των πόλεων και των φυσικών της τοπίων σε περισσότερες από 140 χώρες.

Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, την ερχόμενη Πέμπτη, η Λάρισα ζει τον τερματισμό του ετάπ και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.