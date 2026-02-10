Ισόβια για τη δολοφονία 35χρονης στη Λάρισα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας ένας 30χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 35χρονης γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών, στη Λάρισα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ενοχή του, με το Δικαστήριο να του επιβάλει την ποινή χωρίς ελαφρυντικά.

Ο κατηγορούμενους οδηγήθηκε εκ νέου στις φυλακές ενώ και πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου.

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, όταν γείτονες προχώρησαν σε καταγγελία για την έντονη δυσοσμία που ανέδιδε ένα διαμέρισμα της οδού Παπαναστασίου. Η αστυνομία εντόπισε τη σορό της γυναίκας, ημίγυμνη και τυλιγμένη σε πάπλωμα, ενώ δίπλα της υπήρχε το όργανο του εγκλήματος, ένας σωλήνας με ίχνη αίματος.

Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στον 30χρονο, με τον οποίο το θύμα διατηρούσε ερωτική σχέση.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε τη Λάρισα με ταξί, μαζί με οκτώ ομοεθνείς του, κατευθυνόμενος προς το Κιλκίς, με πρόθεση να περάσει στα Σκόπια και από εκεί να διαφύγει στην Ιταλία. Τελικά εντοπίστηκε στην Ολλανδία και συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2024. Εκδόθηκε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε στις φυλακές Λάρισας στις 3 Ιανουαρίου 2025, όπου και κρατείται μέχρι σήμερα.

