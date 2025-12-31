Κάλαντα και ευχές για το Νέο Έτος δέχθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων

Με παραδοσιακές μελωδίες, ακούσματα και Κάλαντα για την Πρωτοχρονιά, αλλά και γιορτινά τραγούδια ευχήθηκαν στον Δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο σύλλογοι και φορείς, που επισκέφθηκαν σήμερα το Δημαρχείο της Λάρισας, με αφορμή την αλλαγή του έτους.

Παρουσία στελεχών και υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και Αντιδημάρχων και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η Φιλαρμονική Ορχήστρα ευχήθηκε για το νέο έτος με υπέροχες γιορτινές μελωδίες, ενώ δώρα και ευχές ανταλλάχθηκαν και με τα μέλη χορωδιών που και σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, έψαλαν και τραγούδησαν, τιμώντας το έθιμο της σημερινής μέρας.

Εκτός από τη Φιλαρμονική του ΔΩΛ, σήμερα, κάλαντα έψαλαν η μπάντα της 1ης Στρατιάς, η μπάντα της 110 Πτέρυγας Μάχης, οι Πρόσκοποι, η χορωδία «Ευεστώ», ενώ χθες, Τρίτη, ευχήθηκαν με μοναδικά παραδοσιακά κάλαντα τα μέλη της χορωδίας της Ιστορικής Λαογραφικής Ένωσης «Αλησμόνητες Πατρίδες».