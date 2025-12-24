Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο (φωτο)

Στο πλαίσιο της ιερής και κατανυκτικής περιόδου της προσμονής της Γεννήσεως του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος δέχθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως τις εόρτιες ευχές των πιστών, μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και εκκλησιαστικής ευπρέπειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ακούστηκαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, από την μπάντα της 1ης Στρατιάς, την χορωδία της Πολεμικής Αεροπορίας, την Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων, την χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής “Ο Άγιος Αχίλλιος”, την μπάντα του Ιερού Ναού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, και πολλές άλλες χορωδίες διαφόρων συλλόγων, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου και συμβάλλοντας στη δημιουργία ατμόσφαιρας κατάνυξης και πνευματικής ανάτασης. Το Επισκοπείο γέμισε από χαρούμενες παιδικές φωνές και εγκάρδιες ευχές, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της συμμετοχής της νέας γενιάς στη ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους όσοι προσήλθαν για τις ευχές και την παρουσία τους, συνεχάρη τα παιδιά για την άρτια και ευπρεπή απόδοση των καλάντων και αντάλλαξε εορταστικές ευχές με τους παρευρισκομένους. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της ουσιαστικής πνευματικής προετοιμασίας για τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων, τονίζοντας ότι το μήνυμα της Γεννήσεως του Χριστού καλεί κάθε άνθρωπο σε αγάπη, ταπείνωση, ενότητα και έμπρακτη φιλανθρωπία.

Κλείνοντας, ευχήθηκε η Γέννηση του Θεανθρώπου να φωτίζει τις καρδιές όλων, να ενισχύει την πίστη, να καλλιεργεί την ελπίδα και να χαρίζει υγεία, ειρήνη και πνευματική πρόοδο στις οικογένειες, στην τοπική Εκκλησία και σε ολόκληρη την κοινωνία.