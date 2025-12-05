Κάλεσμα Τσάτσαρου για τον β’ γύρο των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο

Κάλεσμα σε όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία της ερχόμενης Κυριακής για την ανάδειξη νέου προέδρου, απευθύνει με μήνυμά του ο απερχόμενος πρόεδρος κι εκ νέου υποψήφιος κ. Τρύφων Τσάτσαρος.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η συμμετοχή είναι απαραίτητη «ώστε να έχει ουσιαστική σημασία το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και να προχωρήσουμε ΜΑΖΙ για έναν Σύλλογο που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, που ακούει, που στηρίζει, που εμπνέει».

Αναλυτικότερα στο μήνυμά του ο κ. Τσάτσαρος αναφέρει τα εξής: «Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου καλούμαστε ξανά στις κάλπες, ώστε να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία που είναι κρίσιμη για το μέλλον του Συλλόγου μας. Η πρώτη Κυριακή έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα πως υπάρχει ισχυρή στήριξη στην πρότασή μας, που χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, συνέπεια και προοπτική.

Με την εκλογή δέκα συμβούλων που στηρίζουν την προσπάθειά μας, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ένα νέο διοικητικό σχήμα που μπορεί να εργαστεί με ενότητα, σταθερότητα, ζήλο και καθαρό προσανατολισμό στην εφαρμογή του προγράμματός μας, που θα αποδώσει άμεσα αποτελέσματα προς όφελος κάθε συναδέλφου.

Απομένει η εκλογή του Προέδρου, που είναι το τελευταίο αλλά καθοριστικό βήμα, ώστε η επόμενη ημέρα να μας βρει πράγματι έτοιμους για δουλειά, πιο δυνατούς και πιο αποτελεσματικούς.

Σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχετε εξ ίσου μαζικά στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη, ώστε να έχει ουσιαστική σημασία το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και να προχωρήσουμε ΜΑΖΙ για έναν Σύλλογο που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, που ακούει, που στηρίζει, που εμπνέει».