Κάμερες στο δημοτικό σχολείο Χάλκης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ

Κάμερες θα τοποθετηθούν στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Χάλκης όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Κιλελέρ. Η απόφαση πάρθηκε με στόχο την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων περιστατικών βανδαλισμού που έχουν καταγραφεί στην σχολική μονάδα τα τελευταία χρόνια.

Η σχετική εισήγηση ήταν της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου, με την αντιπολίτευση να εκφράζει την έντονη αντίθεσή της ζητώντας προσωπικό για φύλαξη και όχι βιντεοεπιτήρηση.

Σύμφωνα με την απόφαση το σύστημα βίντεοεπιτήρησης θα λειτουργεί αποκλειστικά εκτός του σχολικού ωραρίου και θα αφορά μόνο τον προαύλιο χώρο του σχολείου, με την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Θανάση Αραμπατζή, Ελευθερία)