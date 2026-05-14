Καθαρίζεται και βαθαίνει ο Φαρσαλίτης ποταμός – Επίσκεψη του περιφερειάρχη στο έργο

Ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών στον ποταμό Φαρσαλίτη στην Καρδίτσα δήλωσε, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κ. Μπαρμπούτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κ. Τέλιο, την περιφερειακή σύμβουλο Αθηνά Πέτσα, τον εκτελεστικό γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Λ. Μακρή, τον συνεργάτη του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Β. Έξαρχο κι άλλα υπηρεσιακά στελέχη.

Το έργο, προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023 (Daniel)» και αφορά στην υλοποίηση εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του υδατορέματος Φαρσαλίτη από την συμβολή του με τον Ενιπέα μέχρι τον οικισμό Ερμήτσι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο που αποτελεί τμήμα ενός συνολικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη Θεσσαλία, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου Παλαμά. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, μέσα από έργα που δεν αφορούν μόνο έναν νομό ή μία περιοχή, αλλά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90-95% του φυσικού αντικειμένου, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται σύντομα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της βαθείας και της ευρείας κοίτης και τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (βαθείας κοίτης και αναχωμάτων) με σκοπό την επαναφορά της υδραυλικής διατομής του ποταμού στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή μετά την υλοποίηση των έργων αρχικής κατασκευής των αναχωμάτων και της κοίτης. Σημειακά οι επεμβάσεις επαναφοράς των αναχωμάτων είναι περίπου 1 – 1,50μ. ανύψωσης καθώς σε πολλά σημεία υπήρχαν και ανθρώπινες παρεμβάσεις.