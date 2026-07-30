Καθαρίζονται οι αντιπλημμυρικές τάφροι περιμετρικά των Φαρσάλων

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού των αντιπλημμυρικών τάφρων περιμετρικά της πόλης των Φαρσάλων, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και την ομαλή απορροή των υδάτων.

Τα συνεργεία προχωρούν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, βλάστησης και απορριμμάτων που περιορίζουν τη διοχετευτική ικανότητα των τάφρων, με τις εργασίες να εκτελούνται σε σημεία όπου έχει διαπιστωθεί ανάγκη παρέμβασης.

Στόχος είναι να παραμένουν καθαρές και λειτουργικές οι υποδομές που συγκεντρώνουν και απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα, ιδιαίτερα ενόψει περιόδων κατά τις οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων, κ. Μάκης Εσκίογλου, δήλωσε σχετικά: «Ο καθαρισμός των αντιπλημμυρικών τάφρων αποτελεί μία αναγκαία εργασία πρόληψης, η οποία πρέπει να γίνεται έγκαιρα και με συνέπεια. Οι παρεμβάσεις περιμετρικά της πόλης συνεχίζονται, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απορροή των υδάτων και να περιορίζονται οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρακολουθούμε την κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και παρεμβαίνουμε στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους».