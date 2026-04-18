Καθαρισμός και ευπρεπισμός στο πάρκο του Αγίου Θωμά Αμπελώνα

Εντατικές εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες η Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου στον περιβάλλοντα χώρο του ιερού ναού του Αγίου Θωμά στον Αμπελώνα, ενόψει του εορτασμού της Κυριακής του Θωμά.

Τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε μεγάλη έκταση της περιοχής, που περιλάμβαναν κοπή και απομάκρυνση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, συλλογή απορριμμάτων και γενικότερο καθαρισμό και ευταξία του χώρου, ώστε να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για την υποδοχή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της πανήγυρης.

Οι εργασίες αυτές υλοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τις παράλληλες φροντίδες που πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του εφημέριου, πατέρα Νεκτάριου, συμβάλλοντας από κοινού στη συνολική εικόνα του χώρου.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών, τον χώρο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος συνομίλησε με τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, καθώς και με τον πατέρα Νεκτάριο, που βρισκόταν επί τόπου, επιβλέποντας τις προετοιμασίες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι «η φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Τυρνάβου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Αμπελώνας, με μεγάλο αριθμό πάρκων και χώρων αναψυχής.

Καταβάλλεται καθημερινά σημαντική προσπάθεια από την Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας, ώστε οι χώροι αυτοί να παραμένουν καθαροί, λειτουργικοί και φιλόξενοι για τους δημότες και τους επισκέπτες.

Η περίοδος της άνοιξης είναι δύσκολη από μόνη της για το πράσινο και ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται από πολλές και έντονες βροχοπτώσεις, όπως αυτές που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα με συντονισμένες προσπάθειες και σχεδιασμό η κατάσταση θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από την υπηρεσία μας.

Με την αφορμή αυτή πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν και συμπολίτες μας που δεν σέβονται τις προσπάθειες των εργαζόμενων, και βγάζουν ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους χωρίς συννενόηση με το αρμόδιο τμήμα στο αμαξοστάσιο. Ενώ επιπλέον το τελευταίο διάστημα επιτήδιοι δημιουργούν

χωματερές ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, οι ίδιοι εργαζόμενοι που τρέχουν για το πράσινο τρέχουν για να αποκαταστήσουν αυτές τις εστίες μόλυνσης. Κάνω έκκληση να σταματήσει εδώ αυτή η κατάσταση και αναμένουμε καταγγελίες για να επιβάλουμε πρόστιμα».

Το πάρκο του Αγίου Θωμά, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί διαχρονικά σημείο συνάντησης και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, προσελκύοντας πλήθος κόσμου.