Καθαρισμός των διαδρόμων στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού (φωτο)

Λήξη επιφυλακής σημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ, καθώς η στάθμη των υδάτων, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Σε εξέλιξη βρισκόταν από νωρίς το πρωί επιχείρηση καθαρισμού των διαδρομών στην εσωτερική κοίτη, από συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ενώ με το πέρας των εργασιών άνοιξαν και οι προσβάσεις προς και από το ποτάμι για τους πολίτες.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, η στάθμη των υδάτων βρισκόταν κάτω από το όριο ασφαλείας των 3,5 μ., στα περίπου 3,4 μ. στην εξωτερική κοίτη και στα 1,43 μ. στην εσωτερική κοίτη (περιοχή Γέφυρας Ιπποκράτη, στον Άγιο Αχίλλιο).

Δείτε βίντεο: