Κακοκαιρία: Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στο οδικό δίκτυο Λάρισας

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από ώρα 22:00’ σήμερα, Πέμπτη 4-12-2025 και μέχρι νεωτέρας, θα ισχύσει υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα για την κίνηση αυτών στο σύνολο του οδικού δικτύου του Νομού Λάρισας.

Της παρούσας απόφασης, εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.

Περαιτέρω, οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων που βρίσκονται στα οχήματα τους, για να είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους και η διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών μέσων.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων