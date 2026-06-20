Καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό στα Φάρσαλα – Δωρεάν εκδηλώσεις για όλους σε πόλη και κοινότητες

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, ο Δήμος Φαρσάλων δίνει το σύνθημα για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο, δημιουργία και συμμετοχή. Αναγνωρίζοντας το καλοκαίρι ως αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και ως ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας των ανθρώπων, η δημοτική αρχή σχεδίασε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να προσφέρει στιγμές έμπνευσης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής έκφρασης σε δημότες και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων για το 2026 περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για ψυχαγωγία, επιμόρφωση, καλλιέργεια και χαλάρωση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και αναδεικνύουν στοιχεία πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στην πόλη των Φαρσάλων, στην Πλατεία Λαού, την Πλατεία Απιδανού, το Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων και σε πλατείες του δήμου, ενώ εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής.

Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει στις 9 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

Τρίτη 9 Ιουλίου 2026

Φάρσαλα, πλατεία Δημαρχείου και ώρα 22:00

Θεατρική Παράσταση «Το νόημα της Ζωής» με τους Σταύρο Νικολαΐδη και την Ασπασία Κοκόση.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Φάρσαλα, Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων και ώρα 21:30

«Ήχοι και Μνήμες στον χρόνο»

Επετειακή Μουσική Βραδιά για τον ένα χρόνο λειτουργίας της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων παρέα με τουs «Swinging Cats»

Σάββατο 25 Ιουλίου 2026

Φάρσαλα, πλατεία Λαού και ώρα 22:15

Συναυλία με την Κατερίνα Τασιοπούλου «Στου Φεγγαριού τις Μουσικές»

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Φάρσαλα, πλατεία Απιδανού και ώρα 22:00

«Στην Αγκαλιά της Πανσελήνου»

Ο Απιδανός υποδέχεται τους «Argon» για μια νύχτα με καλοκαιρινές μελωδίες»

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Φάρσαλα, ΄λατεία Δημαρχείου και ώρα 22:00

Αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

Με την αξέχαστη ταινία “Τζένη Τζένη”

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Χαλκιάδες, πλατεία Κοινότητας και ώρα 22:00

Αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

Με την αξέχαστη ταινία “Ούτε Γάτα -Ούτε Ζημιά”

Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Φάρσαλα, Εξωτερικός χώρος Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων

Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη με το έργο “ΠΟΛΥΑΝΝΑ”

ΩΡΑ: 21.30

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

Ευϋδριο, πλατεία Κοινότητας και ώρα 22:00

Αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

Με την αξέχαστη ταινία “Υπάρχει και Φιλότιμο”

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026

Δίλοφο, πλατεία Κοινότητας και ώρα 21:00

Παιδική Θεατρική παράσταση «Τα κάναμε θάλασσα»

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Φάρσαλα, χώρος Εμποροπανήγυρης και ώρα 22:00

Παραδοσιακή βραδιά με τον Δημήτρη Χατζηπλή και την ορχήστρα του

Τρίτη 18 Αυγούστου 2026

Φάρσαλα, χώρος εμποροπανήγυρης και ώρα 21:00

Διαδραστικός Κινηματογράφος για παιδιά «Αθάνατο Ελληνικό Καλοκαίρι»

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026

Ναρθάκι, πλατεία Κοινότητας και ώρα 21:00

Διαδραστικός Κινηματογράφος για παιδιά «Αθάνατο Ελληνικό Καλοκαίρι»

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026

Σταυρός, πλατεία Κοινότητας και ώρα 21:00

Παιδική Θεατρική παράσταση «Τα κάναμε θάλασσα»

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

Βαμβακού, πλατεία Κοινότητας και ώρα 21:00

Αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ.

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Φάρσαλα, πλατεία Βράχων και ώρα 21:00

Παιδική Θεατρική παράσταση «Τα κάναμε θάλασσα»

Καλή σας διασκέδαση και καλό πολιτιστικό καλοκαίρι!