“Καμήλες και Ντιβιτζίδες” στην πλατεία Φιλιππούπολης

Την Κυριακή 28-12-2025 η Λέσχη Φιλιππούπολης στην Πλατεία Φιλιππούπολης θα οργανώσει την εκδήλωση “Αναβίωση Εθίμων του Δωδεκαημέρου της Ανατολικής Ρωμυλίας ”

Θα αναβιώσουν οι “Καμήλες και Ντιβιτζίδες” ένα δρώμενο, το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2023, όπως αυτό αναβιώνει στη Φιλιππούπολη Λάρισας και ταυτόχρονα θα αναβιώνει το έθιμο της Γρουνοχαράς με την παρασκευή παραδοσιακών φαγητών όπως καβρουμας, τηγανιά, καρβαβίτσα, αρμιά με χοιρινό (H γρουνοχαρά θα ξεκινήσει από τις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι το πέρας παρασκευής των παραδοσιακών φαγητών)

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό Θρακιώτικο γλέντι με ορχήστρα και η διάθεση παραδοσιακών φαγητών και κρασί σε όλο τον κόσμο.

Ώρα έναρξης της Εκδήλωσης και του Δρώμενου η 13:30.