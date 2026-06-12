Καμπανάκι για το «Εξοικονομώ 2025» – Ο Κόκκαλης φέρνει στη Βουλή αίτημα παράτασης έως το τέλος του 2026

Την ανάγκη άμεσης παράτασης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας ως αναφορά προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Στην επιστολή του ΤΕΕ επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, τα οποία καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ολοκλήρωση των έργων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για εκτεταμένες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων υπαγωγής και στην ολοκλήρωση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που έχει μεταθέσει σημαντικά τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, αναδεικνύονται οι ελλείψεις σε τεχνικά συνεργεία και εξειδικευμένο προσωπικό, η περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα της αγοράς, οι συνεχείς αυξήσεις στο κόστος υλικών, εξοπλισμού και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκαλούν ελλείψεις βασικών προϊόντων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, επιμηκύνουν σημαντικά τους χρόνους υλοποίησης των έργων.

Το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας εστιάζει ακόμη στο αυξημένο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που καλούνται να διαχειριστούν τόσο οι μηχανικοί όσο και οι ωφελούμενοι του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα και η απουσία συγκεκριμένου σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων εντείνουν την πίεση στα τεχνικά γραφεία και στους επαγγελματίες του κλάδου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς, όπως τονίζεται, η συνέχιση της σημερινής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αποτυχία του προγράμματος, με σοβαρές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μέσω της αναφοράς που κατέθεσε ο κ. Κόκκαλης, ζητείται από το υπουργείο να εξετάσει άμεσα την παράταση του «Εξοικονομώ 2025», προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των έργων, η προστασία των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και η διατήρηση της εμπιστοσύνης πολιτών και επαγγελματιών στους θεσμούς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.