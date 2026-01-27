Καπετάνος: Ανάγκη δίκαιων ρυθμίσεων για τους καταστηματάρχες των παραλίων της Λάρισας

Τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις εστίασης στα Παράλια του Νομού Λάρισας έθεσε μεταξύ των άλλων θεμάτων, ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, υπόψη του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Κώτσηρα, καθώς και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, σε συνάντηση που είχε μαζί τους προ ημερών στην Αθήνα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Λαρισαίου βουλευτή με καταστηματάρχες της περιοχής της Αγιάς, που τον επισκέφτηκαν στο Γραφείο του στη Λάρισα και του έθεσαν την σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ο κ. Καπετάνος ανέδειξε τις ουσιαστικές διαφορές που υφίστανται τα παράλια της Λάρισας, σε σχέση με άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας, επισημαίνοντας ότι στα παράλια της Λάρισας η πυκνότητα των επιχειρήσεων, η επισκεψιμότητα και – κυρίως – η διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι σαφώς μικρότερες, γεγονός που διαφοροποιεί καθοριστικά τα έσοδα και επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών, κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ο Χρήστος Καπετάνος ζήτησε δίκαιες και ρεαλιστικές προϋποθέσεις λειτουργίας για τις ντόπιες επιχειρήσεις, οι οποίες ακόμη δεν έχουν συνέλθει από τις σοβαρές συνέπειες της θεομηνίας Daniel.

Παράλληλα, καλούνται να αντιμετωπίσουν υπέρογκα πρόστιμα για υπερβάσεις στην τοποθέτηση σε ομπρέλες και ξαπλώστρες, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 40.000 ευρώ, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες.

Για το ζήτημα αυτό, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Καπετάνος έχει ήδη καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση την 2164/ 30-12-2025 στη Βουλή των Ελλήνων, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητώντας άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις και ειδική μέριμνα με διαβάθμιση, για τις επιχειρήσεις των παραλίων του Νομού Λάρισας.

Ο Χρήστος Καπετάνος υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των επαγγελματιών της περιοχής, μεταφέροντας τη φωνή τους στα αρμόδια κυβερνητικά κέντρα και διεκδικώντας λύσεις που συνδυάζουν τη νομιμότητα με τη βιωσιμότητα και την τοπική ανάπτυξη.