Καρναβαλογραφίες: Μια γιορτή δημιουργίας και παράδοσης στον Τύρναβο

Περίπου 200 μικροί μαθητές και μαθήτριες από σχολεία του Τυρνάβου συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δράση αφιερωμένη στο καρναβάλι, τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση.

Όπως σημειώνεται από τον Δήμο Τυρνάβου στο Αρχοντικό Καράσσου (Μουσείο Αμπέλου – Οίνου – Οίκου Ανθρώπου), τα παιδιά γνώρισαν την αποκριάτικη παράδοση του τόπου μας μέσα από έκθεση φωτογραφίας του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού και στη συνέχεια πήραν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια καρναβαλογραφίας.

Με την καθοδήγηση του δημιουργού κόμικς Θάνου Κυρατζή και της σκιτσογράφου Δήμητρας Νικολαΐδη, μέλη του LoudMouse Crew, τα παιδιά ζωγράφισαν μάσκες, δημιούργησαν φανταστικούς αποκριάτικους χαρακτήρες και εξέφρασαν ελεύθερα τη δημιουργικότητά τους. Οι ζωγραφιές τους ενώθηκαν ψηφιακά σε ένα μοναδικό συλλογικό κολλάζ, αποτυπώνοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της κοινής φαντασίας.

Το LoudMouse Crew με δημιουργούς τους Στέλιο Πλιάτσικα και Θάνο Κυρατζή είναι μία ομάδα δημιουργών manga και κόμικς από τον Τύρναβο. Έχουν αναπτύξει έντονη διεθνή παρουσία, συμμετέχοντας σε περισσότερα από 50 φεστιβάλ και εκθέσεις κόμικς και πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία τους αποτέλεσε η πρόσκλησή του στο Tokyo ComicFestival (TBDF 2025) στην Ιαπωνία, με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο, όπου παρουσίασαν το έργο τους ως οι πρώτοι δημιουργοί manga σε συνέδριο στην Ιαπωνία. Έχουν βραβευτεί σε Ελλάδα, εξωτερικό και έχουν λάβει υποτροφία από Ιαπωνία και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο τους.

Η δράση αποτέλεσε μια ζωντανή εμπειρία τέχνης και πολιτισμού, ενισχύοντας τη σύνδεση των παιδιών με την τοπική παράδοση και προσφέροντας χαμόγελα, έμπνευση και πολύχρωμες αναμνήσεις.

Θερμές ευχαριστίες στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού Τυρνάβου και τον Δήμο Τυρνάβου για την πολύτιμη υποστήριξή της στην υλοποίηση της δράσης.

Η αποκριά στον Τύρναβο συνεχίζει να εμπνέει και οι μικροί μας δημιουργοί το απέδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο!