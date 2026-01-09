Καρυστιανού για Σύλλογο Τεμπών: “Το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει”

Το «παρών» στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών, έδωσε η Μαρία Καρυστιανού η οποία μίλησε για το αίτημα συγγενών να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου μετά τις δηλώσεις της για το -υπό οργάνωση- κίνημα πολιτών.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω το αντίστοιχο email. Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου», είπε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια στη Λάρισα.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συγγενείς των θυμάτων παραμένουν ενωμένοι και έκανε λόγο για έξωθεν προσπάθεια διχασμού. «Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Εμαθα διάφορα σήμερα δυσάρεστα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προσωπικής και διχασμού. Να πω ότι η διαφορετικότητα στις σκέψεις, στις ενέργεις, είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό δολίως για να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Το λέω γενικά στο ότι προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν αυτό. Αυτό είναι φυσιολογικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στη δίκη με τα βίντεο υπογράμμισε ότι επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. «Για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Εχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια μας», κατέληξε.

