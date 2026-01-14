Καταγγελία από την Ενωση Γονέων Λάρισας για προσπάθεια εκφοβισμού

Σε ανακοίνωση-καταγγελία της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

«Οι προσπάθειες εκφοβισμού πέφτουν στο κενό! Οι γονείς που αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση δεν τρομοκρατούμαστε από τακτικές τραμπουκισμού και τρομοκρατίας!

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης της αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας από στέλεχος της εκπαίδευσης την Κυριακή 11 Ιανουαρίου σε δημόσιο χώρο, ενώ συγκέντρωνε υπογραφές για να μην καταργηθούν τα σχολεία της γειτονιάς, το 4ο Δημοτικό και 28ο Νηπιαγωγείο, μπροστά στους σχεδιασμούς για μετατροπή σε πειραματικά.

Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο να σταματήσει τον αγώνα των γονιών των σχολείων. H απόφαση για τη μετατροπή των δύο παραπάνω σχολείων σε πειραματικά είχε ανακοινωθεί στους γονείς από τη διεύθυνση του σχολείου σε συνάντηση με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με την παρουσία του τότε Αντιδημάρχου Παιδείας.

Η παραπάνω απόφαση, που τότε παρουσιαζόταν ως τελική, δικαιολογημένα έφερε την αντίδραση των γονιών γιατί η μετατροπή του σχολείου σε πειραματικό θα έδιωχνε τα παιδιά του σχολείου και θα τα διαμοίραζε σε άλλα γειτονικά σχολεία εφόσον η είσοδος σε πειραματικό γίνεται με κλήρωση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά του Δήμου. Το αποτέλεσμα θα ήταν να επιβαρυνθούν περαιτέρω τα γειτονικά σχολεία με υπερπληθή τμήματα, με επιπτώσεις στη μόρφωση, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τη λειτουργία των σχολείων και την οικογενειακή ζωή.

Οι γονείς των εν λόγω σχολείων δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά συζήτησαν το θέμα σε κοινή συνέλευση των συλλόγων γονέων και αποφάσισαν να συγκεντρώσουν υπογραφές για να δηλώσουν στους αρμόδιους φορείς την αντίθεσή τους σ αυτήν την απόφαση.

Υπήρξε μια πρωτοφανής προσπάθεια από στελέχη της εκπαίδευσηςνα παρεμποδιστούν οι συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, διαδίδοντας ψέματα όπως ότι άλλαξε η μέρα της συνέλευσης, ότι ο σύλλογος δεν έχει δικαίωμα να κάνει γενική συνέλευση για να ενημερώσει τους γονείς και καλλιεργώντας κλίμα εκφοβισμού για να μην υπογράψουν οι γονείς… ακολουθώντας μάλιστα και μεθόδους που θυμίζουν… άλλες εποχές. Οι προσπάθειες αυτές βέβαια δεν ανέκοψαν τη δράση των γονιών και τον αγώνα να μην διωχτούν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Ωστόσο, υπάρχουν και ενέργειες που ξεπερνούν τα όρια καθώς προέρχονται από θεσμικά όργανα της Εκπαίδευσης! Η προσπάθεια τρομοκράτησης είχε και πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ευθεία απειλή στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού από στέλεχος της εκπαίδευσης, που επικοινώνησε τηλεφωνικά για να την απειλήσει με εισαγγελέα αν δεν σταματήσει να αγωνίζεται και να «ξεσηκώνει» και τους υπόλοιπους γονείς.

Οι σοβαρότατες απειλές που δέχτηκε η μητέρα καθώς και οι μέθοδοι τραμπουκισμού και τρομοκρατίας, που χρησιμοποιήθηκαν, φαίνεται να αποτελούν τη συνέχεια της κατασταλτικής στάσης που εδώ και καιρό κρατά το Υπουργείο Παιδείας απέναντι σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί το αυτονόητο, δηλαδή τη μόρφωση που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και τις συνθήκες εργασίες και ζωής των εκπαιδευτικών.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες γονέων που δέχονται επίθεση από στελέχη της εκπαίδευσης με διάφορους τρόπους, επειδή διεκδικούν, και μάλιστα με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, δηλαδή απειλή εισαγγελέα, ακόμα και σε μητέρα που διεκδικούσε εκπαιδευτικό παράλληλης για παιδί με αυτισμό. Κατά τη γνώμη μας, σχετίζονται με την προσπάθεια καταστολής με χημικά σε συλλόγους γονέων και σε μικρούς μαθητές στην Αθήνα, με τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών που διεκδικούν, με απειλές απόλυσης σε νεοδιόριστους που δε δέχονται να αξιολογηθούν. Σχετίζονται με την προσπάθεια καταστολής της μαχητικής δράσης των γονιών μέσα από τους συλλόγους τους ενάντια στα σχέδια περαιτέρω υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.

Εμείς οι γονείς δεν τρομοκρατούμαστε, δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω όσα μέσα κι αν χρησιμοποιούν! Η στάση αυτή μας πεισμώνει αλλά αυτό που μας πεισμώνει περισσότερο είναι το περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν σε αυτά τα περιστατικά. Το επιχείρημα για τα υπερπληθή τμήματα και το στοίβαγμα παιδιών στα γειτονικά σχολεία είναι ότι «κάποτε σ’ αυτά τα σχολεία φοιτούσαν 700 παιδιά»… δηλαδή οι εκπρόσωποι της Εκπαίδευσης αυτό που ονειρεύονται για την εκπαίδευση σήμερα είναι να γυρίσουμε 70 χρόνια πίσω…. Αλλά και ο κυνισμός που σε ένα γονιό που αναρωτιέται αν τα παιδιά του θα πηγαίνουν σε δύο διαφορετικά σχολεία απαντάνε «αν δεν σ’ αρέσει, πάρτα παιδιά σου και φύγε»… θέλει απάντηση!

Η απάντηση είναι η ανυποχώρητη στάση των γονιών μέσα από τους συλλόγους μας, όχι ατομικά, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η διεκδίκηση όλων των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, χωρίς εκπτώσεις, η επαγρύπνηση για κάθε νέο αντιεκπαιδευτικό μέτρο που επιτίθεται στη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας! Πριν τις γιορτές πήραν πίσω την απόφαση για ίδρυση πειραματικού στο 4ο Δημοτικό και 28ο Νηπιαγωγείο. Τα σχολεία προσωρινά δεν καταργούνται όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν στη Λάρισα με το 25ο Δημοτικό, όπως έγινε με τα σχέδια για κατάργηση του 12ου Γυμνασίου. Αποδεικνύεται λοιπόν ακόμη μια φορά ότι η μαχητική στάση των γονιών μπορεί να τους κόψει τη φορά!

Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης, να καταδικάσουν τέτοιου είδους πρακτικές που επιτίθενται στο δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση, με στόχο να τρομοκρατήσουν, να ανακόψουν τη δράση των συλλόγων γονέων και καμία σχέση δε θα έπρεπε να έχουν με την εκπαίδευση!».