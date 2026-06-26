Καταγγελία Κουρέτα: Κάποιοι δεν ήθελαν ανοικτό το κολυμβητήριο του ΕΑΚΛ

«Η Περιφερειακή Αρχή απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί αντιποίνων, εκδικητικών ενεργειών ή υπηρεσιακής στοχοποίησης υπαλλήλων. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τις υπηρεσιακές μεταβολές στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας ήταν νόμιμες, διοικητικά αιτιολογημένες και υπηρεσιακά αναγκαίες. Ελήφθησαν με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Αυτά υποστήριξε ο Δημ. Κουρέτας, στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με τη διαδικασία γνωμοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών και τις μετακινήσεις δύο υπαλλήλων της Δ/νσης Υγείας και πρόσθεσε: Η Περιφερειακή Αρχή παραμένει σταθερά προσηλωμένη τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στην τήρηση της νομιμότητας. Οι δύο αυτές αρχές δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά αλληλένδετες. Η δημόσια υγεία υπηρετείται αποτελεσματικά μόνο όταν κάθε υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητές της εντός των ορίων που θέτει ο νόμος, χωρίς υπερβάσεις και χωρίς υποκατάσταση άλλων αρμόδιων αρχών. Αυτό ακριβώς έπραξε η Περιφερειακή Αρχή στην προκειμένη περίπτωση».

Αναφορικά με την επερώτηση του κ. Κ. Αγοραστού για τα ζητήματα που τίθενται αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας και τη διαδικασία γνωμοδότησης για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Ε.Α.Κ. Λάρισας, ο κ. Κουρέτας απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «αντιποίνων, στοχοποίησης ή εκδικητικών ενεργειών» και τόνισε ότι «η παρούσα Περιφερειακή Αρχή ενεργεί πάντοτε με αποκλειστικό γνώμονα τη νομιμότητα, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της». Μίλησε για σκοπιμότητες, καθώς την περίοδο που εξετάζονταν το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, η περιοχή είχε γεμίσει με φείγ βολάν που διαφήμιζαν πισίνες ξενοδοχείων και εταιρειών: Κάποιοι προφανώς είχαν φροντίσει να διοχετεύσουν τις σχετικές πληροφορίες. Όπως και να χει, όλος ο φάκελος θα πάει στον εισαγγελέα» δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Για την απαλλαγή της αναπληρώτριας Προϊσταμένης, ο Περιφερειάρχης τόνισε πως «δεν συνιστά αυθαίρετη καθαίρεση, ούτε συνδέεται αιτιωδώς με τη διατύπωση οποιασδήποτε επιστημονικής άποψης στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της καθηκόντων». Αναφορικά με τη μετακίνηση του Επόπτη Δημόσιας Υγείας, η απόφαση αυτή ελήφθη αποκλειστικά για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας υποδοχής του.

Για τη διαδικασία γνωμοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών δήλωσε πως «κάθε υπηρεσία οφείλει να ενεργεί εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της αναθέτει ο νόμος. Ο σεβασμός στην αρχή αυτή δεν περιορίζει την επιστημονική κρίση των στελεχών αλλά διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων».

Ο έφορος της γυναικείας ομάδας Πόλο του ΝΟΛ (που από φέτος θα αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία) Χρήστος Τουλουμτζίδης, (εκφράζοντας και τους άλλους παριστάμενους στην αίθουσα Αθλητικούς Συλλόγους) αναφέρθηκε στις άοκνες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα να δώσει λύση στα προβλήματα που συνεχώς δημιουργούσαν κάποιοι με συνεχείς καταγγελίες στην Εισαγγελία και αναρωτήθηκε «πού θα προπονούνταν τα 800 παιδιά που χρησιμοποιούνε σήμερα το κολυμβητήριο του ΕΑΚΛ. Αν αυτά μεταφέρονταν στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, σύντομα και αυτό θα παρουσίαζε προβλήματα».