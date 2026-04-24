Καταγγελία Κόκκαλη για άνιση μεταχείριση πλημμυροπαθών κτηνοτρόφων

Στη Βουλή επαναφέρει το ζήτημα της στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων από τις πλημμύρες του 2023 ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάνοντας λόγο για κατάφωρες αδικίες και άνιση μεταχείριση.

Όπως επισημαίνει, σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias, οι πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, έχοντας υποστεί ολική απώλεια ζωικού κεφαλαίου, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση εισοδήματος και με κατεστραμμένες υποδομές. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις κρίνονται ανεπαρκή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των ζώων, ενώ υπολείπονται σημαντικά σε σύγκριση με τις αποζημιώσεις που δόθηκαν σε περιπτώσεις θανάτωσης ζώων λόγω ζωονόσων, όπως η πανώλη και η ευλογιά.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν αποκλειστεί από μέτρα αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους που έλαβαν ενισχύσεις, γεγονός που – όπως υποστηρίζει – εντείνει την ανισότητα. Παράλληλα, αναφέρεται στις δυσλειτουργίες του υπομέτρου 5.2, το οποίο, όπως σημειώνει, αποδείχθηκε ανεπαρκές και πρακτικά ανεφάρμοστο για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα υπό το βάρος των διαδοχικών κρίσεων και των ζωονόσων.

Στην ερώτησή του, υπογραμμίζει την ανάγκη εξίσωσης των αποζημιώσεων μεταξύ πλημμυροπαθών και πληγέντων από ζωονόσους, καθώς και την αναθεώρηση των ποσών ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απώλειες. Παράλληλα, αναδεικνύει το συνολικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, με μακροχρόνια απώλεια εισοδήματος, καταστροφή εγκαταστάσεων και αδυναμία επανεκκίνησης της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει για την αποκατάσταση των αδικιών, τόσο σε επίπεδο αποζημιώσεων όσο και ως προς την αναπλήρωση του εισοδήματος, αλλά και αν υπάρχει σχεδιασμός για ένα εξειδικευμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου για τις περιοχές που έχουν πληγεί επανειλημμένα.