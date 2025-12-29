Καταγγελία της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου για διακοπή ρεύματος σε κατοικία δημοτών

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου σε ανακοίνωσή της “καταγγέλλει την ανάλγητη και κοινωνικά απαράδεκτη αποκοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικία συμπολιτών μας, στην οποία διαμένουν δύο αδέλφια με σοβαρά και πολλαπλά προβλήματα υγείας, χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης, που πραγματοποιήθηκε παραμονές Χριστουγέννων, μόνο ως απάνθρωπη και καταδικαστέα μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς στερεί ένα απολύτως βασικό κοινωνικό αγαθό από ανθρώπους που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους.

Το οφειλόμενο ποσό καλύφθηκε άμεσα μέσα από έρανο που οργάνωσαν γείτονες, τοπικοί φορείς και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου. Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, από όλες τις παρατάξεις, ανταποκρίθηκαν έμπρακτα, γεγονός που τιμά το σώμα και το Δήμο μας.

Μετά την καταβολή του ποσού, ο Δήμος Τυρνάβου και οι κοινωνικές του υπηρεσίες, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας, παρεμβαίνουν με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην κατοικία.

Ωστόσο, το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι «λύσεις» μέσω εράνων δεν μπορούν να υπάρξουν. Οι έρανοι δεν είναι λύση. Είναι κραυγαλέα ένδειξη ενός κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που, μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα, οδηγώντας ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά στην ενεργειακή φτώχεια.

Τα φαινόμενα αυτά πληθαίνουν ανησυχητικά και αποτελούν ντροπή για την Πολιτεία. Η σημερινή κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας και τις αποκοπές ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά, το ίδιο και οι ευθύνες από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι επιλογές των οποίων διαμόρφωσαν το σημερινό καθεστώς της ενεργειακής αγοράς.

Η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό δικαίωμα και βασικό αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα για να το διαχειρίζονται ιδιώτες που θα κάνουν μπίζνες, ούτε χρηματιστήριο που θα ρυθμίζει τις τιμές σε υπέρογκα ύψη διασφαλίζοντας υπερκέρδη στους λίγους.

Καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να θεσπίσει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε να μη βρεθεί κανένας άνθρωπος ξανά στο σκοτάδι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς, άτομα με αναπηρία και οικονομικά ανήμπορους συμπολίτες μας.”