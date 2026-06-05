Καταγγελία της Ενωσης Υπαλλήλων Φυλακής Λάρισας: Διοικητική αυθαιρεσία και επιλεκτικές “υπηρεσιακές ανάγκες”

Σε ανακοίνωση-καταγγελία της Ένωσης Υπαλλήλων Φυλακής Λάρισας προς τους Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, αναφέρονται τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, καταγγέλλει δημόσια και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά, οι υπάλληλοι της φύλαξης γίνονται βορά στις ορέξεις και τους πειραματισμούς της Διεύθυνσης – Διοίκησης του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας.

Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες της πρωτοφανούς, απάνθρωπης και νομικά έωλης απόφασης της Διεύθυνσης να απορρίψει το νόμιμο αίτημα συναδέλφου μας, ο οποίος υπηρετεί στη φύλαξη, για χρήση μειωμένου ωραρίου λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας σε ποσοστό 79% εφ’ όρου ζωής.

Δικαίωμα εργαζομένου το οποίο είναι εκ του νόμου αυτοτελές και δεσμευτικό για τη Διοίκηση.

Η απόρριψη αυτή βασίστηκε σε έγγραφη εισήγηση του Αρχιφύλακα προς τη Διεύθυνση (αριθ. πρωτ. 10836/29-3-2026), ο οποίος ισχυρίζεται προκλητικά ότι η διευκόλυνση ενός εργαζόμενου με αναπηρία κατά μία (1) ώρα ημερησίως «επιφέρει σοβαρά ζητήματα στην εύρυθμη, απρόσκοπτη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Φύλαξης».

Λίγο καιρό αργότερα και ενώ ο Αρχιφύλακας – ο οποίος τυγχάνει και επικεφαλής της παράταξης της ΔΑΚΕ (μειοψηφούσα παράταξη) – φαίνεται ότι «κόπτεται» για την εύρυθμη λειτουργία της φύλαξης, εμφανίζεται με διπλό πρόσωπο. Στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω παράταξη, μέσω των νόμιμων εκπροσώπων της, κατέθεσε επίσημη πρόταση για την πλήρη απόσπαση (6,5 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα) ενός υπαλλήλου, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια, από τα καθήκοντα της φύλαξης προκειμένου να μετακινηθεί σε θέση γραφείου!

Πρόταση στην οποία επικαλούνται «κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών» και «εύρυθμη λειτουργία του Καταστήματος» (αριθ. πρωτ. 33/27-5-2026).

Η αυθαιρεσία αυτή επ’ ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένη. Έρχεται να προστεθεί σε ένα μόνιμο καθεστώς καταστρατήγησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπενθυμίζουμε στη Διοίκηση ότι υπάρχουν ήδη δύο (2) δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κρίνουν ως παράνομη παράλειψη οργάνου:

1.Τη μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης στους υπαλλήλους.

2.Την επιλεκτική και σε πολλές περιπτώσεις ελλιπή αποζημίωση των υπερεργασιών μας καθ’ υπέρβαση του πενθημέρου.

3.Την απαράδεκτη τακτική να διαγράφονται ρεπό σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος εργαστεί και αποζημιωθεί για Σάββατο, Κυριακή ή εξαιρέσιμη μέρα ως υπέρβαση του καθιερωμένου από τον νόμο πενθημέρου.

Με τη στάση αυτή, η Διοίκηση συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στις δικαστικές αποφάσεις, θεωρώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους αναλώσιμους.

Ρωτάμε ευθέως τη Διεύθυνση και τον Αρχιφύλακα:

Πώς είναι δυνατόν η φύλαξη να «καταρρέει» αν ένας υπάλληλος με 79% αναπηρία αποχωρεί μία ώρα νωρίτερα, αλλά την ίδια στιγμή να «περισσεύουν» υπάλληλοι για να μετακινηθούν μόνιμα σε θέσεις γραφείου;

Με ποια νομική βάση η Διοίκηση αρνείται ένα υποχρεωτικό, εκ των νομικών διατάξεων, δικαίωμα υγείας, ενώ την ίδια στιγμή οι υπηρεσιακές ανάγκες χρησιμοποιούνται ως λάστιχο για να εξυπηρετούνται συνδικαλιστικές σκοπιμότητες και «δημόσιες σχέσεις»;

Με ποιο δικαίωμα αρνείστε ένα υποχρεωτικό, εκ των κανονιστικών διατάξεων, δικαίωμα υγείας και την ίδια ώρα παρανομείτε συστηματικά στερώντας αναπαύσεις και δεδουλευμένα από τους εργαζόμενους της φύλαξης;

Ως Σωματείο ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα να χρησιμοποιεί τον θεσμικό του ρόλο για να ασκεί μικροπαραταξιακή πολιτική, να δημιουργεί «πελατεία» και να κάνει διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων. Τα δικαιώματα των ΑμεΑ και των εργαζομένων, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις είναι αδιαπραγμάτευτα.

Για τους λόγους αυτούς:

Καλούμε τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο Κατάστημα Κράτησης.

Δηλώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας, στηρίζοντάς τον σε κάθε νομική, διοικητική και συνδικαλιστική ενέργεια μέχρι την πλήρη δικαίωσή του.

Στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις, απορριπτικές αποφάσεις, προτάσεις στο Δ.Σ. και δικαστικές αποφάσεις) που αποδεικνύουν πλήρως την αλήθεια των ισχυρισμών μας».