Καταγγελία του Δήμου Τυρνάβου για επιχείρηση που προσέφυγε στο ΣτΕ για τα δημοτικά τέλη

Κατά μεγάλης επιχείρησης της περιοχής στρέφεται ο Δήμος Τυρνάβου, με σχετική ανακοίνωσή του, καθώς άσκηση προσφυγή στο ΣτΕ κατά αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Aναλυτικά:

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου καταγγέλλει στον λαό του Δήμου την απαράδεκτη, προκλητική και θρασύτατη προσφυγή που άσκησε μεγάλη επιχείρηση της περιοχής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Η συζήτηση της προσφυγής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου ενώπιον του ΣτΕ.

Πρόκειται για μια ενέργεια που δεν στρέφεται απέναντι στο Δήμο Τυρνάβου, αλλά συνολικά απέναντι στους εργαζόμενους, στους μικρούς επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους, στους αγρότες, στη νεολαία και στις λαϊκές οικογένειες που όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουν ακριβά την πολιτική της φοροληστείας, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας και της διαρκούς μεταφοράς βαρών στις πλάτες τους.

Η Δημοτική Αρχή διατηρώντας σταθερά τα δημοτικά τέλη για τις κατοικίες και τα μικρά καταστήματα, προέβη για πρώτη φορά και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιβολή τελών σε επιχειρήσεις που για χρόνια δεν κατέβαλλαν ούτε ευρώ, με ξεκάθαρη ευθύνη των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών από το 2011 και μετά.

Και όλα αυτά ενώ σε πλείστες περιπτώσεις υπήρξαν Δήμοι τοπικά αλλά και πανελλαδικά που προχώρησαν σε οριζόντια αύξηση τελών, σε μια περίοδο που το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έχει εκτοξευθεί, με τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον εξοπλισμό και συνολικά στη λειτουργία των Δήμων. Την ίδια ώρα το κράτος συνεχίζει να υποχρηματοδοτεί την Τοπική Διοίκηση, να παρακρατεί πόρους που ανήκουν στους Δήμους και να φορτώνει νέα χαράτσια, όπως το τέλος ταφής απορριμμάτων, στις πλάτες του λαού.

Η λογική σύμφωνα με την οποία τα βάρη πρέπει πάντα να τα πληρώνει μόνο ο λαός δεν γίνεται ανεκτή.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να φορτωθούν νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες για να συνεχίσουν ορισμένοι να απολαμβάνουν προκλητικές διευκολύνσεις.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση χαμηλών δημοτικών τελών για τον λαό, για κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, για επιστροφή των παρακρατημένων πόρων και για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.

Ο λαός του Τυρνάβου έχει πείρα και βγάζει συμπεράσματα. Η Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα στο πλευρό του λαού, απέναντι σε πιέσεις, εκβιασμούς και προκλητικές απαιτήσεις μεγάλων συμφερόντων.