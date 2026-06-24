Καταγγελία του ΣΕΠΕΘ για υπηρεσιακές μεταβολές στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Λάρισας

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΣΕΠΕΘ), καταγγέλλοντας πρόσφατες υπηρεσιακές ενέργειες σε βάρος εργαζομένων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, η απομάκρυνση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, καθώς και η μετακίνηση Επόπτη Δημόσιας Υγείας από τα κύρια καθήκοντά του, προκαλούν έντονο προβληματισμό και αίσθημα αδικίας στους εργαζομένους.

Ο ΣΕΠΕΘ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών τη Δημόσια Υγεία με επιστημονική επάρκεια και επαγγελματισμό, ενώ τονίζει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν με θεσμική ανεξαρτησία, χωρίς πιέσεις ή παρεμβάσεις.

Παράλληλα, καλεί την Περιφερειακή Αρχή να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους και την αποκατάσταση των εργαζομένων που θίγονται. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία συνδικαλιστική και θεσμική παρέμβαση για την προστασία των συναδέλφων του και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.