Καταγγελίες ΚΚΕ για σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και υγείας εργαζομένων

Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΘ.Α. Θεσσαλίας, με την οποία αναδεικνύονται οι σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο 303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (303 ΠΕΒ) στη Λάρισα, κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ αυτών ο Λαρισαίος Γιώργος Λαμπρούλης.

“Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης για την πλήρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ύψους 40.000 ευρώ, καθώς και η χρηματοδότηση για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ζητείται συγκεκριμένο, γραπτό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την καθαίρεση και αντικατάσταση των στεγών αμιάντου, ώστε να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων”.

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Λαμπρούλης Γιώργος

Παφίλης Θανάσης

Μεταξάς Βασίλης