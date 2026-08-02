Καταδίωξη και συλλήψεις στη Λάρισα – Επιτέθηκαν σε αστυνομικό για να αποφύγουν τον έλεγχο

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο νεαρών στη Λάρισα το απόγευμα του Σαββάτου (1/8), έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 19χρονος οδηγός Ι.Χ. με συνεπιβάτη έναν ανήλικο αγνόησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά πραγματοποιώντας ελιγμούς στους δρόμους της πόλης.

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι δύο νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν με χρήση βίας σε αστυνομικό, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 19χρονος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.