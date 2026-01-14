Καταδικάζει ο Μαρούδας τον βανδαλισμό των τρακτέρ και μιλάει για προβοκάτσια

«Είναι καταδικαστέο, δεν τίθεται θέμα συζήτησης και ήδη έχει αναλάβει η συντονιστική επιτροπή να αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλα τρακτέρ, όπως ήταν εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας, όταν ξεκινήσαμε», ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας και μέλος της συντονιστικής του μπλόκου, Ρίζος Μαρούδας, αναφορικά με τον βανδαλισμό των τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν χθες, Τρίτη, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είναι ένα καταδικαστέο φαινόμενο. Έγιναν ζημιές στα λάστιχα των τρακτέρ δύο συναδέλφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, χωρίς να έχουν την έγκριση του μπλόκου της Νίκαιας και χωρίς να εκπροσωπούν κάποιον αγροτικό σύλλογο πέρα από τον εαυτό τους», ανέφερε στην αρχική του δήλωση ο κ. Μαρούδας.

Επιχείρηση προβοκάτσιας κατήγγειλε ο κ. Μαρούδας με σκοπό να «σπάσει» το μπλόκο της Νίκαιας. «Μέσα από αυτό το γεγονός επιχειρείται μία προβοκάτσια και το καταγγέλλουμε. Κάποιοι θέλουν να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας, να υπάρξει εκφοβισμός και αγανάκτηση με τη δημιουργία ερωτηματικών, γιατί αυτό το μπλόκο ενοχλεί κάποιους πολύ.

Θέλουν κάποιοι να το σπάσουν με κάθε τρόπο. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπειρωθούν γύρω από τους αγροτικούς συλλόγους, τη συντονιστική επιτροπή μπλόκου και να δώσουμε τη μάχη τις επόμενες ημέρες, απαιτώντας από την κυβέρνηση συνάντηση και ικανοποίηση των αιτημάτων τους», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Μαρούδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει υπάρξει ήδη ενημέρωση μεταξύ της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας με τους δύο αγρότες, ενώ αφού οι τελευταίοι πήραν τις διαβεβαιώσεις ότι θα αποκατασταθεί η ζημιά, τους ζητήθηκε να πάρουν τα οχήματά τους και να αποχωρήσουν από το σημείο.