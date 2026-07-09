Κατασκήνωση στην πόλη: Μαθήτριες και μαθητές δημοτικών της Λάρισας σε ρόλους «συμβούλων» και «Δημοτικής Αρχής»

Μια ιδιαίτερη «συνεδρίαση» Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δημαρχείο της Λάρισας, καθώς στα έδρανα του Προεδρείου και στις θέσεις των μελών βρέθηκαν μαθήτριες και μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης, αναλαμβάνοντας τους ρόλους δημοτικών συμβούλων, Αντιδημάρχων και Προεδρείου.

Πρόκειται για εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο της φετινής «Κατασκήνωσης στην πόλη», με τις μικρές κατασκηνώτριες και τους μικρούς κατασκηνωτές να συμμετέχουν σε προσομοίωση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας προβληματισμούς, αιτήματα, καταγράφοντας ανάγκες, αλλά και δίνοντας τα «εύσημα» σε καλές πρακτικές και παρεμβάσεις που έχουν βελτιώσει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Στη συνεδρίαση έδωσε το «παρών» και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, καλωσορίζοντας τις μικρές κατασκηνώτριες και τους μικρούς κατασκηνωτές.

«Διάθεση να δημιουργήσουν μία καλύτερη κοινωνία»

«Διαπιστώσαμε όλοι σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπάρχει μεγάλη υπευθυνότητα από τα παιδιά καθώς σε μία ερώτηση που τους έκανα για το αν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη ενσυναίσθηση, απάντησαν όλα σωστά, με την δικιά τους εξήγηση και προσέγγιση, αλλά είναι σημαντικό ότι έχουν τη διάθεση να δημιουργήσουν μία καλύτερη κοινωνία κι αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα», ανέφερε ο κ. Μαμάκος, με την ολοκλήρωση αυτής της ειδικής «συνεδρίασης» που είχε ως μοναδικό θέμα προς συζήτηση «την πορεία της Λάρισας».

Ο Δήμαρχος άκουσε με προσοχή όλα τα παιδιά που ζήτησαν το λόγο, έχοντας την ευκαιρία να ακούσει προβληματισμούς, αλλά και προτάσεις. Περισσότεροι κάδοι απορριμάτων, αθλητικοί χώροι, ράμπες για ΑμεΑ ήταν μόνο μερικές από τις σκέψεις των παιδιών για γίνει καλύτερη η Λάρισα, συμφωνώντας ωστόσο ότι πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός για τα έργα κι από την δική τους πλευρά.

«Αυτά που επισημάνατε σήμερα με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο», σημείωσε με ενθουσιασμό ο κ. Μαμάκος, προσθέτοντας ότι, «υπάρχει ένας προγραμματισμός και γίνονται παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά υπάρχουν και πολλά που έχουν να γίνουν ακόμα. Μία σημαντική παράμετρος όμως για να γίνουν όλα αυτά είναι οι χρηματοδοτήσεις για να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις κι εδώ με όλους τους συνεργάτες μου καθημερινά δουλεύουμε για να βρίσκουμε αυτά τα εργαλεία και να υλοποιούνται τα έργα που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων που είστε εσείς.

Για να γίνουν όμως βήματα μπροστά, χρειάζεται και η συνεργασία των πολιτών. Δεν πρέπει λοιπόν να καταστρέφουμε τη δημόσια περιουσία, γιατί αυτό είναι ένα κόστος για τον Δήμο, όλοι πρέπει να πετάνε τα σκουπίδια στους κάδους και να γίνεται σωστή η απόρριψη απορριμάτων και πολλά ακόμα.

Είναι λοιπόν υποχρέωση δική μας να κάνουμε παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε τη συνεργασία των ίδιων για να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Βλέποντας τα δικά σας βλέμματα σήμερα, είμαι σίγουρος πως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι», κατέληξε ο ίδιος.

Αρκετές εκπλήξεις από την «Κατασκήνωση στην Πόλη»

«Με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι τα νέα παιδιά της πόλη μας είναι σκεπτόμενα κι έχουν ανησυχίες, φιλοδοξίες, αλλά και προτάσεις που θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Αποδεικνύεται επίσης το πόσο καλή δουλειά γίνεται στην «Κατασκήνωση στην Πόλη» και θέλω ακόμα μια φορά όλα τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων που συμμετέχουν», ανέφερε ο κ. Μαμάκος προς τα ΜΜΕ της πόλης.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους κατά το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών, σημειώνοντας επίσης ότι είναι μία έμπρακτη απόδειξη για τους εργαζόμενους γονείς, ότι μπορούν να εμπιστευθούν τα παιδιά τους στις δομές του Δήμου Λαρισαίων.

«Αναμένουμε ακόμα πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις πρώτες μέρες όμως έχουμε διαπιστώσει ότι όλα πάνε καλά η δημιουργικότητα των παιδιών, μαζί με τον επαγγελματισμό των στελεχών του Δήμου Λαρισαίων αποτελούν βασικές συνθήκες και την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος», κατέληξε ο κ. Μαμάκος.

Δείτε τις δηλώσεις του Δημάρχου Λαρισαίων:

Μετρό και ηλεκτρικά πατίνια

Ανακύκλωση, καθαριότητα, πράσινο, αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ηλεκτρικά πατίνια και οδηγική συμπεριφορά, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολικά κτίρια, συμμετοχή, ενσυναίσθηση, ήταν ακόμη μερικά ζητήματα που απασχόλησαν τη «συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάμεσα στα αιτήματα που ξεχώρισαν ήταν η δημιουργία Μετρό στη Λάρισα, αλλά και ειδικά μαθήματα οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Τα παιδιά υποδέχθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας, κ.Χρήστος Αγορίτσας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστος Τερζούδης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ.Σταυρούλα Μπαξεβάνου, που ανέλαβαν, στην αρχή της συνεδρίασης, να τα ενημερώσουν για τον θεσμό και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τον τρόπου που διεξάγονται οι συνεδριάσεις και τι σηματοδοτούν για την πόλη και τους δημότες. Μαζί με τα παιδιά ήταν και οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Ινέσσα Κύρκου, Άννα Ιακωβίδου και Μιχαήλ Βρογκιστινός.

Στις μαθήτριες και τους μαθητές δόθηκαν αναμνηστικά του Δήμου Λαρισαίων, με τη φροντίδα της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων, κ.Χρύσας Τζιαστούδη. Η συγκεκριμένη δράση της «Κατασκήνωσης στην πόλη» αναμένεται να επαναληφθεί και το επόμενο διάστημα.