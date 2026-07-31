«Κατασκήνωση στην πόλη»: Με χαμόγελα και χορό η τελετή λήξης για τις δύο πρώτες περιόδους

«Η γιορτή μας είναι η πιο όμορφη απόδειξη ότι η “Κατασκήνωση στην πόλη” δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα. Είναι μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια, που κάθε χρόνο δημιουργεί εμπειρίες, φιλίες και αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Φέτος, οι δράσεις εμπλουτίστηκαν ακόμα περισσότερο, ανεβάζοντας ακόμα ψηλότερα τον πήχη για την επόμενη χρονιά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Χρήστος Αγορίτσας, στην τελετή λήξης της Α’ και Β’ περιόδου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στο Πάρκο Αλκαζάρ.

Μικροί και μεγάλοι αποχαιρέτησαν την “Κατασκήνωση” με μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια, με τον χώρο του πάρκου να γεμίζει χαμόγελα και χαρούμενες παιδικές φωνές. Το «παρών» στη γιορτή λήξης έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Ευρυδίκη Γούλα, εκπαιδευτικοί και προσωπικό της “Κατασκήνωσης”, γονείς και μικροί μαθητές.

Η όμορφη εκδήλωση είχε σαν κεντρικό θέμα «Ταξιδεύω στην Ελλάδα με Παιχνίδι και Χορό», ενώ οι μικρές κατασκηνώτριες και οι μικροί κατασκηνωτές, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της “Κατασκήνωσης” παρουσίασαν ένα σύνολο δράσεων και δραστηριοτήτων, που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όσων συμμετείχαν στη γιορτή.

Ακόμη πιο ψηλά

«Σήμερα ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη μουσική, τον χορό και την παράδοσή μας. Ένα ταξίδι που μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός, η συνεργασία και η δημιουργία ενώνουν τα παιδιά, όπως ακριβώς κάνει καθημερινά και η “Κατασκήνωση στην πόλη”.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του προγράμματός μας. Δεν προσφέρει μόνο δημιουργική απασχόληση και στήριξη στις οικογένειες. Προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να γνωρίσουν νέους φίλους, να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να συνεργαστούν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και, πάνω απ’ όλα, να χαρούν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια και δημιουργικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους παιδαγωγούς, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες για το χρόνο που αφιέρωσαν στο να στηθεί το πρόγραμμα, τους εθελοντές και φυσικά τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους. Χάρη σε όλους αυτούς, η «Κατασκήνωση στην Πόλη» συνεχίζει να μεγαλώνει και να αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς του Δήμου Λαρισαίων. Φέτος οι δράσεις μας εμπλουτίστηκαν ακόμα περισσότερο, ανεβάζοντας ακόμα ψηλότερα τον πήχη για την επόμενη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Αγορίτσας.

Δείτε τη δήλωση, εδώ:

«Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη»

Στη σημασία του δεσμού εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της «Κατασκήνωσης στην πόλη» αναφέρθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ.Σταυρούλα Μπαξεβάνου, υπογραμμίζοντας την επιμέλεια με την οποία καταρτίζεται κάθε χρονιά το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

«Στη γιορτή παρουσιάσαμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα ζήσαμε, μικροί και μεγάλοι, όλο το προηγούμενο διάστημα. Ευχαριστούμε τους γονείς για την εμπιστοσύνη στον θεσμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ.Μπαξεβάνου.

Δείτε τη δήλωση, εδώ:

Συνεχίζονται οι δραστηριότητες

Να σημειωθεί ότι μέχρι τις 5 Αυγούστου συνεχίζεται το πρόγραμμα της Β’ Κατασκηνωτικής Περιόδου, ενώ η Γ’ Περίοδος έχει οριστεί από τις 17 ως και τις 28 Αυγούστου.

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για τη Γ΄ Περίοδο είναι: