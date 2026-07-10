Κατασκήνωση στην πόλη: Παραίνεση προς τους γονείς για αυστηρή τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης στις δομές

Παραίνεση προς τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν στην «Κατασκήνωση στην πόλη» για αυστηρή τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης στις κατασκηνωτικές δομές, πρωτίστως και κυρίως για λόγους ασφαλείας, απευθύνει η Αντιδημαρχία/Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Η Διεύθυνση Παιδείας υπογραμμίζει πως με στόχο την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία του καθημερινού προγράμματος, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των μικρών κατασκηνωτών θα τηρείται με τη δέουσα αυστηρότητα.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν ενημερωθεί σχετικά, όπως κάθε χρόνο, κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της «Κατασκήνωσης στην πόλη», ενώ αντίστοιχη ενημέρωση παρέχεται σε σχετική πινακίδα στην είσοδο της κάθε κατασκηνωτικής δομής.

Για την κάλυψη αναγκών των οικογενειών, έχει προβλεφθεί διάρκεια μιας ώρας, τόσο για την προσέλευση (7.30 πμ – 8.30 πμ) όσο και για την αποχώρηση (2.00 μ.μ. – 3.00 μ.μ.). Άλλωστε, για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχεται η δυνατότητα εκ των προτέρων ενημέρωσης των υπευθύνων της δομής.

Η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η συνέπεια όλων είναι απαραίτητες πρωτίστως για την προστασία των παιδιών μας, αλλά και τον σωστό συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε οι μικροί κατασκηνωτές να απολαύσουν μια πραγματικά αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία