Καταστροφική φωτιά τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της Βιολάντα – αγνοούνται 5 εργαζόμενοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26) στο εργοστάσιο της εταιρείας μπισκότων, Βιολάντα, στην περιοχή των Τρικάλων, μετά από ισχυρή έκρηξη, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημερώσεις τουλάχιστον 5 άνθρωποι αγνοούνται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα., έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτήριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο μέσα στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε γύρω χωριά, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι έτριζαν τα τζάμια από το ωστικό κύμα.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης άνοιξαν τα διπλανά πάνελ του κτηρίου, κατέρρευσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτήριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 12 άτομα στο εργοστάσιο. Τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων, τέσσερις άνδρες εκσφενδονίστηκαν εκτός του χώρου από την έκρηξη, ενώ πέντε γυναίκες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας σε κατάσταση σοκ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία, οι οποίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά – κάτι που μέχρι στιγμής παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.

Παρόντες στο σημείο είναι επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς.

