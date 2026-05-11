Κατεδαφίσεις σεισμόπληκτων κτιρίων στο Δαμάσι – Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οικισμοί

Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του Μαρτίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβο

Οι εργασίες προβλέπονται να ξεκινήσουν από την περιοχή του Δαμασίου και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οικισμοί.

Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες (σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα) που έχουν κτίσματα προς κατεδάφιση να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία για να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να γίνει έγκαιρα ο κατάλληλος σχετικός προγραμματισμός.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στο τηλέφωνο 2492350142 , Μηχανικός κ. Ι. Πουρνάρας.