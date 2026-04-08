Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης στη σύγχρονη κλινική

Με ιδιαίτερη επιστημονική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διάλεξη με θέμα τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης σε χειρουργικούς ασθενείς, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου «Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026».

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Θεόδωρος Τσιγάνης, Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος και Διευθυντής της Β’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, καθώς και ο Ιωάννης Αγγελάκας, Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος, Επίτιμος Διευθυντής της ίδιας Κλινικής.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης παρουσιάστηκαν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο, η οποία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και σχετίζεται σε μεγάλο ποσοστό με τη νοσηλεία και τη μετεγχειρητική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκτίμηση του ατομικού κινδύνου των ασθενών, καθώς και στις στρατηγικές πρόληψης, τόσο με φαρμακευτικά όσο και με μηχανικά μέσα. Αναλύθηκαν επίσης οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θρομβοπροφύλαξη σε διαφορετικές κατηγορίες ασθενών, όπως στη γενική και ορθοπαιδική χειρουργική, καθώς και σε ειδικές καταστάσεις, όπως η κύηση και η λοχεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της έγκαιρης παρέμβασης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Απόστολος Κομνός, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της εφαρμογής τεκμηριωμένων πρακτικών για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας.

Η συνεχής επιστημονική εκπαίδευση και η ανταλλαγή γνώσης αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στην Κεντρική Ελλάδα.