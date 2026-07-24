Κατηγορηματική αντίθεση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας στην εκχώρηση κτηνιατροδικαστικών πράξεων σε ιατροδικαστές ανθρώπων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 60 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 2 του ν. 3772/2009, αναθέτοντας τη διενέργεια κτηνιατροδικαστικών πράξεων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους, οι οποίες στελεχώνονται από ιατροδικαστές ανθρώπων.

Ως θεσμικός φορέας των ιατρών της περιοχής μας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διάταξη αυτή παραγνωρίζει θεμελιώδεις επιστημονικές και λειτουργικές πραγματικότητες. Η Ιατροδικαστική συνιστά μια εξαιρετικά εξειδικευμένη ιατρική ειδικότητα, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη ανατομία, παθολογία και φυσιολογία. Οι ιατροδικαστές ανθρώπων δεν διαθέτουν, ούτε εκ του νόμου ούτε εκ της εκπαιδεύσεώς τους, την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εξειδίκευση για τη διερεύνηση περιστατικών που αφορούν ζώα.

Η επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή παραβιάζει κατάφωρα την πανανθρώπινη αρχή «έκαστος εφ’ ω ετάχθη». Η κτηνιατροδικαστική έρευνα, η πιστοποίηση θανάτου ζώων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αποτελούν, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 344/2000, αποκλειστική επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των κτηνιάτρων. Οι κτηνίατροι είναι οι μόνοι επιστήμονες που έχουν υποβληθεί σε χιλιάδες ώρες εργαστηριακής και θεωρητικής εκπαίδευσης στη νεκροτομική μελέτη ζώων και στην εξαγωγή μορφολογικών ή αιτιολογικών διαγνώσεων για αυτά.

Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων σε ιατροδικαστές ανθρώπων ενέχει σοβαρούς κινδύνους:

Υποβαθμίζει την επιστημονική εγκυρότητα των ιατροδικαστικών εκθέσεων σε δικαστικές υποθέσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων, καθιστώντας τες ευάλωτες σε νομικές αμφισβητήσεις.

Επιφορτίζει άσκοπα τις ήδη υποστελεχωμένες Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους με αντικείμενο ξένο προς την αποστολή τους.

Απαξιώνει την επαγγελματική υπόσταση και το επιστημονικό έργο του κτηνιατρικού κλάδου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιατροδικαστών και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ατυχή και επιπόλαιη. Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσύρει τη διάταξη αυτή και να υιοθετήσει την ορθολογική πρόταση της κτηνιατρικής κοινότητας.

Οι κτηνιατροδικαστικές πράξεις πρέπει να διενεργούνται από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο εφόσον σε αυτές απασχολούνται εξειδικευμένοι κτηνίατροι, ή μέσω μνημονίων συνεργασίας με τις Κτηνιατρικές Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η επιστημονική εξειδίκευση πρέπει να γίνεται σεβαστή για τη διασφάλιση τόσο της Δημόσιας Υγείας όσο και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.