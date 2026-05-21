Κατ’ οίκον έκτιση ποινής για 72χρονο Λαρισαίο – Ένοχος για το θάνατο οδηγού ταξί σε τροχαίο

Κατ’ οίκον θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 4 ετών ένας 72χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, με αφορμή τον θάνατο 62χρονου οδηγού ταξί στην οδό Κραννώνος, στο ύψος του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 26ης Φεβρουαρίου 2020 όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο του 72χρονου παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον 62χρονο οδηγό , ο οποίος έχοντας σταθμεύσει το ταξί του, στεκόταν με το μισό του σώματός του εντός αυτού.

Με τον 62χρονο να χάνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από δύο μήνες νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)