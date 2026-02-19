“Καυκάκεια 2026”: Ο Δήμος Ελασσόνας τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Δομενίκου

Ο Δήμος Ελασσόνας τίμησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 τη μνήμη των 140 αμάχων θυμάτων του Ολοκαυτώματος Δομενίκου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καυκάκεια 2026».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και συνεχίστηκαν στο μνημείο των εκτελεσθέντων, στην ιστορική θέση «Καυκάκι», όπου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν: ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας κ. Βασίλειος Σίμος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης – ειδικός σύμβουλος σε θέματα ιστορίας και μνήμης – κ. Νικόλαος Μπιμπάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-45 κ. Ιωάννης Σταθάς, ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, Αστέριος Δημούλας, Ιωάννης Δραγατσίκης, Γεώργιος Κατσιούρας και Νικόλαος Παλάσκας, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντίζες, ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, Υποστράτηγος Ιωάννης Κωστούλας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας ο Αντιπύραρχος κ. Ιωάννης Πάσχος, ο Πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας Δομενίκου κ. Γεώργιος Νικολούλης,η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσοχωρίου κ. Ελένη Ματούλη, ο Πρόεδρος του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου κ. Ηλίας Τάψας, για τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Λάρισας ο Έφορος Τυρνάβου – Ελασσόνας κ. Γεωργάκης Δημήτρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δομενίκου κ. Ευστάθιος Ψωμιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης Βόλου κ. Απόστολος Αποστολάκης, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Δομενίκου και των Δημοτικών Σχολείων Ευαγγελισμού και Βλαχογιαννίου.

Στο «Παναγιώτειο» Πνευματικό Κέντρο απονεμήθηκαν τα βραβεία «Νικολάου Μπάμπαλη» σε μαθητές που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό έκθεσης για το Ολοκαύτωμα Δομενίκου, ενώ τιμήθηκαν και αριστούχοι μαθητές της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη νέα γενιά.