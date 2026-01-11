Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Άτυχοι οι βυσινοί έχασαν το τρίποντο στο φινάλε

Σε ένα παιχνίδι με ένταση, χαμένες ευκαιρίες και δραματικό φινάλε, η Κηφισιά απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, βρίσκοντας το γκολ της λύτρωσης στο 90’.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και έδειχναν έτοιμοι να φύγουν με το τρίποντο, ωστόσο οι γηπεδούχοι, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, πίεσαν μέχρι τέλους και στις καθυστερήσεις πήραν εναν μεγάλο βαθμό.

Πιο επιθετική η ΑΕΛ



Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι και απείλησε πρώτη, μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Σαγάλ δοκίμασε συρτό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Ραμίρεζ να αντιδρά σωστά και να αποκρούει. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 14’ ο Μούργος επιχείρησε σέντρα-σουτ από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να κοντράρει στον Ούγκο Σόουζα και να καταλήγει κόρνερ.

Στο 21’ η ΑΕΛ βρήκε δίχτυα, όταν ο Μούργος γύρισε την μπάλα στον Τούπτα και εκείνος με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Ραμίρεζ, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς είχε προηγηθεί πλάγιο άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μασόν γύρισε επικίνδυνα την μπάλα, με τον Σιμόν να επεμβαίνει καθοριστικά πριν ο Μούργος εκτελέσει από κοντά.

Πάτησε γκάζι η Κηφισιά

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 28’, όταν ο Πόμπο έβγαλε τετ α τετ τον Ζέρσον Σόουζα, όμως ο Αναγνωστόπουλος κράτησε όρθια την ΑΕΛ Novibet, νικώντας τον Πορτογάλο εξτρέμ. Στο 36’ ο Σαγάλ επιχείρησε διαγώνιο σουτ, αλλά ο Σιμόν έκοψε με εντυπωσιακό τάκλιν.

Κηφισιά-ΑΕΛ | Το χαμένο τετ α τετ του Ζέρσον και η μεγάλη ευκαιρία του Πόμπο!

Η Κηφισιά άγγιξε το γκολ στο 40’, όταν ο Ούγκο Σόουζα εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες, καθώς στο 43’ ο Ζέρσον Σόουζα γύρισε από δεξιά και ο Αμανί αστόχησε από την «καρδιά» της άμυνας, ενώ στο 45+4’ νέο σουτ του Πόμπο βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού, σφραγίζοντας ένα πρώτο ημίχρονο με απόλυτη κυριαρχία της Κηφισιάς αλλά χωρίς γκολ.

Αντεπίθεση και άνοιξε το σκορ Σαγάλ

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο μέρος και απείλησε μόλις στο 47’, όταν ο Ατανάσοφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μούργος σούταρε στην κίνηση, όμως ο Ραμίρεζ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε. Η απάντηση της Κηφισιά ήταν άμεση, καθώς στο 50’ ο Αντονίσε βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε δυνατά, με τον Αναγνωστόπουλο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή διπλή επέμβαση, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Στο 55’ η ΑΕΛ βρήκε τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Τούπτα έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα, με τον Σαγάλ να εκτελεί με δυνατό σουτ από κοντά και να ανοίγει το σκορ (0-1), δίνοντας προβάδισμα στους «βυσσινί».

Στο 65’ η Κηφισιά άγγιξε την ισοφάριση, με τον Αντονίσε να δοκιμάζει δύο φορές το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε εντυπωσιακά και στις δύο περιπτώσεις, πραγματοποιώντας ισάριθμες σωτήριες αποκρούσεις. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μασόν αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, γεγονός που άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης.

Στο 73′ η Κηφισιά έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, υπέροχη μπαλιά του Πόμπο, αστόχησε με προβολή από κοντά ο Τζίμας



Στο 90’ η Κηφισιά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ο Πατήρας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Πόκορνι, με εντυπωσιακό γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.



Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Ούγκο Σόουζα (82′ Πατήρας), Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Ζέρσον Σόουζα (58′ Τζήμας), Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Εμπό), Αμανί (58′ Βιγιαφάνιεζ), Πόμπο, Αντονίσε, Χριστόπουλος (46′ Μουσιόλικ).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού (46′ Δεληγιαννίδης), Πέρεζ (46′ Ατανάσοφ), Σουρλής, Σαγάλ (66′ Ηλιάδης), Μούργος (82′ Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς (56′ Γκαράτε).