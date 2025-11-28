Κιλελέρ: Μεταφέρεται η αρμοδιότητα του έργου αποκατάστασης κτηρίων από τις πλημμύρες του 2023

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κιλελέρ μεταφέρεται η αρμοδιότητα του έργου αποκατάστασης κτηρίων (επισκευή, ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση κτηρίων) της Π.Ε Λάρισας που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ –Κ.Ε. στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ – Α.Α, 24ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Διασταύρωση, Ραφήνα, τηλέφωνο 2294022202.

Επίσης με την ίδια απόφαση παρατείνεται έως την 31.03.2026 η ισχύς των αδειών επισκευής με χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία έχει λήξει ή θα λήξει μέχρι 31.03.2026, για την αποκατάσταση των κτηρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.