Κιλελέρ: Ξεκίνησε η αποκομιδή απορριμμάτων σε περιφερειακούς και παράπλευρους δρόμους 

Στο άρθρο 41 του ν.5056/2023 περί αναμόρφωσης του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, καταγράφεται ότι «…η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους».

Στη συνέχεια, με απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και νυν Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, βάση του παραπάνω νόμου, κατανεμήθηκε στο Δήμο Κιλελέρ το ποσό των 82.000 ευρώ για την αποκομιδή και τον καθαρισμό των περιφερειακών – παράπλευρων δρόμων και των νησίδων συνολικού μήκους 230 χλμ. Το ποσό αυτό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατανεμήθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Κιλελέρ.

Κατόπιν τούτου ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων του οδικού δικτύου που διέρχεται εντός του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Τριαντάφυλλος Τσινούλης που έκανε επιστασία των εργασιών της αποκομιδής των απορριμμάτων δήλωσε σχετικά:

«Στη Δημοτική Αρχή έχουμε κατανοήσει την ανάγκη για τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της αστικής μας εικόνας. Ως εκ τούτου, προχωρήσαμε σε ένα οργανωμένο και συστηματικό πρόγραμμα καθαρισμού των οδών, των νησίδων, των υπόγειων διαβάσεων καθώς και των πρανών που αποτελούν όχι μόνο σημεία συνάντησης των δρόμων αλλά και κρίσιμα σημεία για την εικόνα και τη λειτουργικότητα του Δήμου μας. Οι καθαροί και ευπρεπείς χώροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, της ασφάλειας, και την αισθητική του δημόσιου χώρου. Η καθαριότητα και η συντήρηση αυτών των σημείων θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα δημιουργήσει μια πιο ευχάριστη εικόνα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας. Η Δημοτική Αρχή και κατ’ επέκταση η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη κινητοποιήσει συνεργεία για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε είδους απορριμμάτων και υπολειμμάτων από τους κόμβους οδών ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η τακτική συντήρηση και η φύτευση πρασίνου για τη βελτίωση της αισθητικής και του περιβάλλοντος. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας και να ενημερώνουν την υπηρεσία καθαριότητας για τυχόν προβλήματα ή ελλείψεις, ώστε να συνεχίσουμε από κοινού να δημιουργούμε ένα πιο καθαρό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους».