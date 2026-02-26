Κινητές Μονάδες Υγείας σε χωριά της Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε κοινότητες του Δήμου κατά τη διάρκεια του ερχόμενου Μαρτίου, με στόχο την παροχή δωρεάν προληπτικών υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Το Πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

Βλαχογιάννι: 04/03/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο Αγροτικό Ιατρείο Βλαχογιαννίου: 11:00–14:00

Αμπέλια: 10/03/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στο καφενείο του Χαράλαμπου: 11:00–14:00

Βερδικούσια: 16/03/2026

Κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν: 09:00–11:00

Δειγματοληψίες στην Αίθουσα του Κ.Α.Π.Η.: 11:00–14:00

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι πολίτες θα μπορούν να υποβληθούν σε δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου, με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC) όπως: ▪️Μέτρηση Αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη, ▪️Μέτρηση γλυκόζης,▪️Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ▪️Μέτρηση χοληστερόλης, ▪️Μέτρηση τριγλυκεριδίων, ▪️Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ▪️Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, ▪️Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας καλεί όλους τους κατοίκους του δήμου να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας Φρόσω Καρκαβανίδου –Σκρέτα και στα τηλέφωνα: 2493025440 – 2493029791 – 6945591722.