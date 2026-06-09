Κινητοποίηση την Πέμπτη στον Τύρναβο για να μην μπει λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες οι αντιδράσεις απέναντι στην οριστική απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο. Στηνέκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου, μετά από κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής, συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων, συλλόγων και επαγγελματικών φορέων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και

αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας για μια εξέλιξη που υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την περιοχή και στερεί από χιλιάδες κατοίκους μια βασική δημόσια υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαμορφώθηκε το σχέδιο ψηφίσματος που θα κατατεθεί προς έγκριση στο αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης την Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ Τυρνάβου.

Όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν επέλεξε τυχαία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού της. Πρόκειται για μια προσπάθεια να περάσει στα «ψιλά», χωρίς αντιδράσεις, το κλείσιμο ενός ακόμη καταστήματος στην περιφέρεια και η περαιτέρω παράδοση βασικών υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή, ο οποίος κατήγγειλε τους σχεδιασμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ και της κεντρικής εξουσίας, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων που, διαχρονικά, προώθησαν τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οδηγώντας στη συρρίκνωση υπηρεσιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Τυρνάβου, Αποστόλη Γκανάτσιου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της κοινής δράσης και της μαζικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος.

Κοινός τόπος όλων των παρεμβάσεων ήταν ότι δεν θα επιτρέψουν την υλοποίηση τέτοιων σχεδιασμών με τους φορείς να προετοιμάζονται για έκτακτη σύγκληση των διοικητικών τους συμβουλίων μέσα στις επόμενες ώρες όπως και γενικών συνελεύσεων, προκειμένου να παρθούν μέτρα συμμετοχής και στήριξης της κινητοποίησης.

Ήδη εξετάζονται πρωτοβουλίες ώστε την ώρα της συγκέντρωσης να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα παλλαϊκού ξεσηκωμού. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναμένεται να επικυρωθεί απόψε, ο Δήμος Τυρνάβου θα αναστείλει τη λειτουργία των υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναμένεται να ανακοινωθούν και από φορείς της πόλης, μεταξύ των οποίων και ο Εμπορικός Σύλλογος.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, στα αρμόδια Υπουργεία, στους Βουλευτές του Νομού Λάρισας και στην ΚΕΔΕ, καλώντας όλους να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στις εξελίξεις και να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Η Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζει ότι ο Τύρναβος δεν πρόκειται να αποδεχθεί το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Η μάχη θα δοθεί σε κάθε επίπεδο.

«Δεν θα αφήσουμε να περάσει μια απόφαση που πλήττει ολόκληρη την περιοχή. Ο μόνος δρόμος είναι ο συλλογικός αγώνας και η μαζική συμμετοχή. Καλούμε κάθε πολίτη, κάθε φορέα και κάθε εργαζόμενο να δώσει το παρών στην κινητοποίηση της Πέμπτης», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου.