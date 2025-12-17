Κινητοποιήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σε ανακοίνωση της ΕΙΝΚΥΛ αναφέρονται τα εξής:

“Η ΕΙΝΚΥΛ και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ) καλούν όλους τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του ΓΝΛ σε Γενική Συνέλευση και Διαμαρτυρία, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 22 Δεκεμβρίου (10:30 π.μ), στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στόχος της Γενικής Συνέλευσης και της Διαμαρτυρίας είναι να αποτραπεί το κλείσιμο της Παιδιατρικής και της Γυναικολογικής Κλινικής, μια απόφαση που θα έχει βαθιά και πολυεπίπεδα καταστροφικές συνέπειες για το νοσοκομείο μας, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Το κλείσιμο των δύο αυτών νευραλγικών κλινικών θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποδυνάμωση του ΓΝΛ, ακυρώνοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα δημόσιας περίθαλψης για τη Θεσσαλία. Η απώλεια της Παιδιατρικής θα στερήσει από χιλιάδες παιδιά και οικογένειες την άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες παιδιατρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την αναγκαστική μετακίνηση σε άλλα νοσοκομεία ή την καταφυγή στον ιδιωτικό τομέα, με αυξημένο κόστος και κινδύνους για την υγεία.

Αντίστοιχα, το κλείσιμο της Γυναικολογικής Κλινικής θα πλήξει καίρια την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας των γυναικών, θέτοντας σε κίνδυνο την παρακολούθηση εγκυμοσυνών, τους τοκετούς, τις γυναικολογικές επεμβάσεις και τη συνολική προστασία της μητρότητας. Θα δημιουργήσει σοβαρά κενά στην εφημεριακή κάλυψη και θα επιβαρύνει δραματικά όμορες δομές υγείας.

Ταυτόχρονα, απαιτούμε την άμεση επιστροφή της Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Παιδοχειρουργική αποτελεί αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας κομμάτι της δημόσιας παιδιατρικής φροντίδας, καλύπτοντας επείγουσες και εξειδικευμένες ανάγκες παιδιών από τη Λάρισα και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Η απουσία της υποβαθμίζει σοβαρά το ΓΝΛ, διαταράσσει τη συνοχή των παιδιατρικών υπηρεσιών και στερεί από την πόλη μια κρίσιμη δημόσια δομή υγείας.

Απαιτούμε επίσης την άμεση επιστροφή των 8 διοικητικών υπαλλήλων που μετακινήθηκαν από το ΓΝΛ προς την ΥΠΕ. Η αποδυνάμωση των διοικητικών υπηρεσιών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, αυξάνει την πίεση στο εναπομείναν προσωπικό και επηρεάζει αρνητικά την εξυπηρέτηση ασθενών και εργαζομένων. Το ΓΝΛ έχει ανάγκη από πλήρη και επαρκή στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες του.

Παράλληλα, όλες αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν την αρχή μιας γενικευμένης υποβάθμισης του νοσοκομείου, με υπερεργασία του προσωπικού, μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και περαιτέρω απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Το πλήγμα αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί απόφαση της κοινής Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΝΚΥΛ και του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΛ, που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2025.

Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο και την αποψίλωση κλινικών ζωτικής σημασίας.

Δεν θα δεχτούμε την υποβάθμιση και τη διάλυση του δημόσιου νοσοκομείου μας.

Όλοι και όλες παρόντες.

Υπερασπιζόμαστε το ΓΝΛ – Υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Υγεία».