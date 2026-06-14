Κλέβουν ρεύμα με τα στοιχεία άλλων – Νέου τύπου ρευματοκλοπές κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελληνική επαρχία

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ένα νέο κύμα οργανωμένων ρευματοκλοπών που, μετά την Αθήνα, φαίνεται να επεκτείνεται πλέον και στην επαρχία, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά ελέγχου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με καταγγελίες και στοιχεία που έρχονται στο φως, επιτήδειοι εκμεταλλεύονται αδυναμίες του συστήματος και συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτροδότησης χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών. Οι τελευταίοι πληροφορούνται την απάτη μόνο όταν λαμβάνουν εξώδικα από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για ανεξόφλητους λογαριασμούς ή ειδοποιήσεις από δήμους και εφορίες για οφειλές δημοτικών τελών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα θύματα εμφανίζονται να έχουν υπογράψει συμβάσεις για παροχές ρεύματος σε σπίτια ή περιοχές όπου δεν κατοίκησαν ποτέ, ενώ στους φακέλους των εταιρειών περιλαμβάνονται ακόμη και πλαστογραφημένα έγγραφα, όπως μισθωτήρια ή δικαιολογητικά ιδιοκτησίας.

Το φαινόμενο συνδέεται με κυκλώματα που δρουν ανενόχλητα στην αγορά ενέργειας, αξιοποιώντας τις «τρύπες» του ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και την πίεση που δέχονται οι πάροχοι για συνεχή αύξηση πελατολογίου. Παράλληλα με τις κλασικές ρευματοκλοπές και τον λεγόμενο «ενεργειακό τουρισμό», δηλαδή τις συνεχείς μετακινήσεις καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο αφήνοντας χρέη πίσω τους, οι νέες αυτές πρακτικές δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο στην αγορά όσο και στους συνεπείς καταναλωτές.

Για τα θύματα, η διαδικασία αποκατάστασης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Ακόμη και όταν αποδεικνύεται η πλαστογράφηση της υπογραφής τους και σταματούν οι απαιτήσεις των παρόχων, συχνά ακολουθούν νέες ειδοποιήσεις από δήμους για δημοτικά τέλη που έχουν ήδη βεβαιωθεί στην εφορία, με απειλές ακόμη και για κατασχέσεις ή δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Το φαινόμενο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές δυσλειτουργίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων ταυτοποίησης κατά τη σύναψη συμβάσεων, αλλά και αποτελεσματικότερης προστασίας των πολιτών από κυκλώματα απάτης που φαίνεται να δρουν επί χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr