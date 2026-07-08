Κλειστά προσωρινά τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο Πολυδύναμο για εργασίες συντήρησης και ανάπλασης

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους αθλητές που χρησιμοποιούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο ότι οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες λίπανσης, συντήρησης και ανάπλασης των αγωνιστικών χώρων.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας των γηπέδων και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών άθλησης, στο πλαίσιο της συνεχούς φροντίδας και αναβάθμισης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα γήπεδα θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί τους αθλητές για την κατανόηση και τη συνεργασία.