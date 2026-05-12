Κλειστή η αγορά της Λάρισας την Παρασκευή του Αγίου Αχιλλίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στη Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης, Αγίου Αχιλλίου.

Στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας, τιμώντας την μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχου της Λάρισας και προστάτη των εμπόρων, θα πραγματοποιήσουν και φέτος την καθιερωμένη αρτοκλασία στις 21.30 την Πέμπτη 14 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σας ενημερώνουμε ότι όλη η αγορά της Λάρισας την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ημέρα του Αγίου Αχιλλείου, θα παραμείνει υποχρεωτικά κλειστά καθώς η συγκεκριμένη μέρα αποτελεί νομοθετημένη τοπική αργία, δυνάμει Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α’ 109/24.4.1931).

Χρόνια πολλά υπό την προστασία του Πολιούχου μας, Αγίου Αχιλλείου.»