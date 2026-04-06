Κλειστή η επαρχιακή Οδός Καρυάς – Λεπτοκαρυάς λόγω κατολίσθησης

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μεταξύ των νομών Λάρισας και Πιερίας έχει προκαλέσει η ξαφνική αποκόλληση βράχων στην επαρχιακή οδό Καρυάς – Λεπτοκαρυάς, η οποία παραμένει αποκλεισμένη για δεύτερο εικοσιτετράωρο.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες το πρωί γύρω στις 10:30 στο ύψος του πέμπτου χιλιομέτρου, όταν ένας μεγάλος βράχος κατέπεσε στο οδόστρωμα διακόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για να εκτιμήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις των ειδικών, το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη, καθώς κρίνεται ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο νέων καταπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε ο δρόμος να παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο ακόμα, μέχρι να υποχωρήσει ο κίνδυνος και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

